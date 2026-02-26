Помер народний артист України Роман Кофман: коли відбудеться прощання з ним

Роман Кофман / © facebook.com/philukr

Народний артист України, композитор та диригент Роман Кофман помер.

Сумну новину повідомили на сторінці у Facebook Національної філармонії України. Романа Кофмана не стало 25 лютого. Його життя обірвалося у віці 89 років. Точну причину смерті наразі не повідомляються. Натомість у Національній філармонії висловлюють щирі співчуття його рідним та близьким.

"Маємо дуже сумну звістку... Завершився земний шлях видатного українського диригента, народного артиста України, багаторічного головного диригента Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України та Київського камерного оркестру Романа Ісааковича Кофмана. Світ втратив не лише геніального музиканта, а й великого гуманіста, письменника та педагога", - йдеться в повідомленні.

Вже відома дата прощання з артистом. Романа Кофмана проведуть в останню путь 27 лютого. Поховання відбудеться о 10:30 на головному громадському кладовищі Єрусалиму.

Зазначимо, Роман Кофман – український композитор, диригент та народний артист України. Він закінчив Київську консерваторію, після цього розпочав свій кар'єрний шлях. Він виступав із понад 70-ма оркестрами Європи, Америки та інших континентів. Роман Кофман був головним диригентом Київського камерного оркестру, а від 2003 року до 2008-го був генеральним музичним директором Боннської опери, де також керував Бетговенським симфонічним оркестром.

Роман Кофман був нагороджений офіцерським хрестом першого класу ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина", а також орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.

