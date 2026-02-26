ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
58
Час на прочитання
1 хв

У квітковій сукні і босоніжках зі стразами: папараці заскочили доньку Трампа з чоловіком дорогою на весілля

Тіффані Трамп сходила на весілля до друзів у ніжному жіночному образі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Майкл Булос і Тіффані Трамп

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Молодша донька президента США Дональда Трампа Тіффані Трамп разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом — потрапила до об’єктивів папараці у Флориді. Подружжя йшло на весілля до друзів в Палм-Біч.

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Тіф мала милий вигляд у жіночній сукні з ніжним квітковим принтом лавандового відтінку. Вбрання мало довгі рукави-ліхтарики, каскадну спідницю і V-подібне дедкольте.

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Аутфіт Трамп доповнила босоніжками, прикрашеними стразами, на шпильках, а також лавандовою стьобаною сумочкою.

Тіффані зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — золотий ланцюжок, а на руках — золоті браслети і каблучки.

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Майкл був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Нагадаємо, Тіффані Трамп у вечірній сукні похизувалася стрункою фігурою через 8 місяців після пологів.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie