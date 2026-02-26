У квітковій сукні і босоніжках зі стразами: папараці заскочили доньку Трампа з чоловіком дорогою на весілля

Майкл Булос і Тіффані Трамп / © Associated Press

Молодша донька президента США Дональда Трампа Тіффані Трамп разом зі своїм чоловіком — мільярдером з Нігерії Майклом Булосом — потрапила до об’єктивів папараці у Флориді. Подружжя йшло на весілля до друзів в Палм-Біч.

Тіф мала милий вигляд у жіночній сукні з ніжним квітковим принтом лавандового відтінку. Вбрання мало довгі рукави-ліхтарики, каскадну спідницю і V-подібне дедкольте.

Аутфіт Трамп доповнила босоніжками, прикрашеними стразами, на шпильках, а також лавандовою стьобаною сумочкою.

Тіффані зробила укладання з локонами, макіяж із акцентом на очах і темно-бордовий манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-цвяшки, на шиї — золотий ланцюжок, а на руках — золоті браслети і каблучки.

Майкл був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку і блакитну краватку.

Нагадаємо, Тіффані Трамп у вечірній сукні похизувалася стрункою фігурою через 8 місяців після пологів.