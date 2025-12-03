Жінку звинуватили в русі ескалатором "у неправильному напрямку": що їй загрожує

Ескалатор / © pixabay.com

32-річній Мікаелі Коупленд з Лондона загрожує штраф у розмірі 1 000 фунтів стерлінгів (55 812 грн) через абсурдне звинувачення: вона нібито рухалася в «неправильному напрямкку» на ескалаторі в метро. Пасажирка не визнала себе винною і судовий процес призначено на квітень.

Про це повідомляє Metro.

Коупленд інкримінують, що вона «рухалася ескалатором у неправильному напрямку» на лінії метро Transport for London у Гринвічі 27 листопада.

За даними обвинувачення, жінка «використовувала або намагалася використати ескалатор не шляхом стояння чи руху в напрямку, призначеному для пересування».

Водночас не уточнюється, чи піднімалася вона ескалатором, який їхав униз, чи спускалася тим, що рухався вгору.

Це маловідоме порушення ґрунтується на залізничних приписах, якы забороняють пересування ескалатором у протилежному напрямку.

Максимальний штраф за таке діяння може становити 1 000 фунтів стерлінгів (55 812 грн).

Під час засідання магістратського суду Бромлі 28 листопада Коупленд заперечила свою провину.

Жінку з Бермондсі на південному сході Лондона зафіксували біля суду на милицях.

Слухання у справі, яке має тривати близько трьох годин, призначено на квітень.

Мікаелі Коупленд на милицях / © News Shopper/SWNS

До слова, у вересні в будівлі ООН перед президентом США Дональдом Трампом та першою леді Меланією раптово зупинився ескалатор, щойно вони на нього ступили. Цей інцидент викликав хвилю конспірологічних версій ы жартів. Речник генсека ООН пояснив, що зупинка, ймовірно, була спричинена спрацюванням механізму безпеки.