Одна з країн ЄС скорочує фінансову підтримку українських біженців

Сейм Латвії ухвалив поправки до закону про підтримку українських громадян, скорочуючи низку заходів допомоги, що раніше надавалися біженцям та переселенцям із України.

Про це повідомляє Delfi.

Латвія змінює правила підтримки українських біженців

Уряд Латвії ухвалив низку суттєвих змін, що стосуються підтримки громадян України, які перебувають у країні під тимчасовим захистом.

Фінансова допомога при працевлаштуванні скасовується. Міністерство внутрішніх справ Латвії більше не вважає доцільною виплату одноразової допомоги у розмірі мінімальної місячної зарплати для новопрацевлаштованих або самозайнятих українців. Рішення пояснюється успішною інтеграцією біженців на ринку праці та наявністю загальних механізмів підтримки зайнятості. При цьому, послуги Державного агентства зайнятості, як і раніше, доступні українцям у повному обсязі, нарівні з латвійськими громадянами.

Обсяг пільг на транспорт зменшується. Скасовується безоплатний проїзд та перевезення багажу на регіональних маршрутах. Натомість, українці тепер матимуть право на пільги та знижки, які отримують інші відповідні категорії пасажирів, що субсидуються державою.

Вводяться зміни у медичному обслуговуванні. Громадяни України втрачають звільнення від сплати доплати пацієнта за медичні послуги. Водночас, вони продовжують отримувати державні медичні послуги в тому ж обсязі та порядку, що й решта застрахованих жителів Латвії.

Крім того, більше не покриватимуться витрати на реєстрацію та обов’язкові ветеринарні вимоги для домашніх тварин українських біженців.

Зазначається, що потік нових реєстрацій громадян України залишається відносно стабільним — близько 500–600 осіб щомісяця. Станом на 1 жовтня 2025 року в Латвії офіційно зареєстровано 31 152 жителі України.

