Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці

Українські біженці в Шотландії можуть опинитися без даху над головою після того, як влада припинила виплати господарям, які приймають їх у своїх домівках.

Про це повідомляє Daily Mail.

За даними видання, з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році близько 28 тисяч українців — переважно жінки та діти — знайшли прихисток у Шотландії.

Попередній консервативний уряд запустив програму «Житло для України», у межах якої британським родинам виплачували 500 фунтів стерлінгів на місяць подяки за готовність прийняти біженців.

Нова лейбористська адміністрація цього місяця підтвердила припинення грантової виплати, яка нині становила 350 фунтів стерлінгів щомісяця. Це рішення викликало побоювання, що значна частина господарів може попросити українців залишити їхнє житло.

Шотландські консерватори назвали таке рішення «безсердечним» і «короткозорим».

Місцеві ради, які відповідають за реалізацію програми, висловлюють занепокоєння, що скасування виплат може спричинити хвилю звернень по допомогу від людей, які залишаться без житла, — до системи, що вже працює на межі можливостей.

