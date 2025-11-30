Орбан і Путін / © Associated Press

Антиукраїнська політика прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана частково допомагає його партії отримувати додаткові бали серед частини електорату.

Про це в етері Еспресо розповіла кандидатка політичних наук, експертка з міжнародних відносин Марія Гелетій.

«Якщо ми говоримо про підтримку угорського населення Віктора Орбана, тобто, ми говоримо про ті опитування, які є сьогодні, то його партія дуже сильно втратила у підтримці угорців. Його ж опонент Петер Мадяр починає набирати більшу підтримку і його партія фактично зараз лідирує в опитуваннях», — розповіла Гелетій.

Водночас вона зазначила, що емоційні кампанії Орбана проти України та демонстрація контактів із Кремлем певною мірою все ж впливають на його рейтинги. За її словами, «це дійсно допомагає його партії отримати трішки більшу підтримку».

Експертка нагадала, що у 2024 році в Угорщині змінили адміністративний поділ, що теж впливає на політичний баланс. «Важливо згадати, що у 2024 році в Угорщині відбулися певні зміни в адміністративних одиницях. Тобто, вони перекроїли виборчі округи і зменшили їх в Будапешті, де виборці не будуть скоріше за все голосувати за Орбана, але збільшили кількість округів в регіоні, який традиційно підтримує його партію», — додала вона.

Раніше повідомлялося, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що територія України має бути поділена, тому що це буцімто «єдине можливе довгострокове рішення».

Ми раніше інформували, що Віктор Орбан сказав, що Угорщина готова забезпечити майданчик для переговорів про мир в Україні.