Одна из стран ЕС сокращает финансовую поддержку украинских беженцев

Сейм Латвии принял поправки к закону о поддержке украинских граждан, сокращая ряд мер помощи, которые ранее предоставлялись беженцам и переселенцам из Украины.

Правительство Латвии приняло ряд существенных изменений, касающихся поддержки граждан Украины, которые находятся в стране под временной защитой.

Финансовая помощь при трудоустройстве отменяется. Министерство внутренних дел Латвии больше не считает целесообразной выплату единовременного пособия в размере минимальной месячной зарплаты для вновь трудоустроенных или самозанятых украинцев. Решение объясняется успешной интеграцией беженцев на рынке труда и наличием общих механизмов поддержки занятости. При этом, услуги Государственного агентства занятости, как и раньше, доступны украинцам в полном объеме, наравне с латвийскими гражданами.

Объем льгот на транспорт уменьшается. Отменяется бесплатный проезд и перевозка багажа на региональных маршрутах. Вместо этого, украинцы теперь будут иметь право на льготы и скидки, которые получают другие соответствующие категории пассажиров, субсидируемые государством.

Вводятся изменения в медицинском обслуживании. Граждане Украины теряют освобождение от уплаты доплаты пациента за медицинские услуги. В то же время, они продолжают получать государственные медицинские услуги в том же объеме и порядке, что и остальные застрахованные жители Латвии.

Кроме того, больше не будут покрываться расходы на регистрацию и обязательные ветеринарные требования для домашних животных украинских беженцев.

Отмечается, что поток новых регистраций граждан Украины остается относительно стабильным — около 500-600 человек ежемесячно. По состоянию на 1 октября 2025 года в Латвии официально зарегистрировано 31 152 жителя Украины.

Напомним, ранее мы писали о том, правительство Латвии утвердило поправки к законуо поддержке гражданского населения Украины, которые предусматривают отказ от некоторых мер финансовой помощи.