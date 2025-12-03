Женщину обвинили в движении по эскалатору "в неправильном направлении": что ей грозит

Эскалатор / © pixabay.com

32-летней Микаэле Коупленд из Лондона грозит штраф в размере 1000 фунтов стерлингов (55 812 грн) из-за абсурдного обвинения: она якобы двигалась «неправильным направлением» на эскалаторе в метро. Пассажирка не признала себя виновной и судебный процесс назначен на апрель.

Об этом сообщает Metro.

Коупленд инкриминируют, что она «двигалась по эскалатору в неправильном направлении» на линии метро Transport for London в Гринвиче 27 ноября.

По данным обвинения, женщина «использовала или пыталась использовать эскалатор не путем стояния или движения в направлении, предназначенном для передвижения».

В то же время, не уточняется, поднималась ли она эскалатором, который ехал вниз, или спускалась тем, который двигался вверх.

Это малоизвестное нарушение основывается на железнодорожных предписаниях, запрещающих передвижение по эскалатору в противоположном направлении.

Максимальный штраф за такое деяние может составлять 1000 фунтов стерлингов (55 812 грн).

Во время заседания магистратского суда Бромли 28 ноября Коупленд отрицала свою вину.

Женщину из Бермондси на юго-востоке Лондона зафиксировали возле суда на костылях.

Слушание по делу, которое должно длиться около трех часов, назначено на апрель.

Микаэли Коупленд на костылях

К слову, в сентябре в здании ООН перед президентом США Дональдом Трампом и первой леди Меланией внезапно остановился эскалатор, как только они на него ступили. Этот инцидент вызвал волну конспирологических версий и шуток. Представитель генсека ООН объяснил, что остановка, вероятно, была вызвана срабатыванием механизма безопасности.