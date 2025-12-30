- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 551
- Час на прочитання
- 1 хв
Які ноги: Тіна Кароль у зухвалому луку позувала у новому фотосеті
Співачка продовжує захоплювати експериментами з новими образами.
Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії і показала ексклюзивні відео з бекстейджу в Instagram.
Цього разу для знімання зірка обрала ефектний зухвалий аутфіт, у якому вона мала неймовірний вигляд. На артистці було чорне боді і бордова лакована куртка-бомбер із блискавкою-застібкою і високим коміром-стійкою.
Лук вона доповнила чорними босоніжками на шпильках. У Тіни була стильна зачіска і максимально натуральний макіяж.
У цьому образі Кароль похизувалася стрункими ногами, від яких важко відірвати погляд.
Допис вона підписала рядками своєї пісні «Шиншила»: «Я пришила тебе сама. Приворожила шиншила».
Нагадаємо, Тіна Кароль у червоній сукні з лелітками і бантиками вийшла на сцену.