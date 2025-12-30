Які ноги: Тіна Кароль у зухвалому луку позувала у новому фотосеті

Тіна Кароль

Тіна Кароль знялася у новій стильній фотосесії і показала ексклюзивні відео з бекстейджу в Instagram.

Цього разу для знімання зірка обрала ефектний зухвалий аутфіт, у якому вона мала неймовірний вигляд. На артистці було чорне боді і бордова лакована куртка-бомбер із блискавкою-застібкою і високим коміром-стійкою.

Лук вона доповнила чорними босоніжками на шпильках. У Тіни була стильна зачіска і максимально натуральний макіяж.

У цьому образі Кароль похизувалася стрункими ногами, від яких важко відірвати погляд.

Допис вона підписала рядками своєї пісні «Шиншила»: «Я пришила тебе сама. Приворожила шиншила».

Нагадаємо, Тіна Кароль у червоній сукні з лелітками і бантиками вийшла на сцену.