Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
121
Час на прочитання
1 хв

Меган Маркл розповіла, як зустріне новий 2026 рік з принцом Гаррі

Герцог та герцогиня Сассекські планують скромно зустріти новий 2026 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Netflix

У повідомленні під заголовком «Відкрий шампанське» Меган відправила своїм шанувальникам посилання на колекцію вин As Ever, супроводжувавши запискою від імені герцогині. Та розповіла, як планує сама зустріти новий рік.

«Коли годинник проб’є опівночі, ми святкуватимемо разом з вами», — почала Меган. «Бокали підняті, пляшки шампанського відкриті, а в повітрі летять конфетті — тільки в нашому випадку замість конфетті будуть падати квіткові посипання», — додала вона, маючи на увазі знамениті їстівні квіткові посипання, які Меган продає за 15 доларів на своєму сайті, описуючи їх, як «крихітні яскраві їстівні пелюстки квітів, які служать конфетті», пише Hello!

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Продовжуючи розповідати про свої плани на 31 грудня, Меган додала: «Освіжаючий келих ігристого вина Brut, радісний тост і наше побажання вам: нехай наступний рік буде сповнений приємної компанії, незабутніх вечорів та безлічі приводів для святкування», — написала Меган.

instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

instagram.com/aseverofficial / © instagram.com/aseverofficial

Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Сассекські планують вирушити в подорож на новий рік, але, мабуть, це відбудеться не в новорічну ніч.

Дата публікації
Кількість переглядів
121
Наступна публікація

