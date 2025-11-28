Трамп планує депортувати із США усіх "незаконних людей, які заважають"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація «назавжди призупинить» міграцію з усіх «країн третього світу». Окрім того, він пригрозив масовою депортацією частини мігрантів, яких назвав «незаконними людьми, які заважають».

Про це йдеться у дописах американського лідера в його соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп не уточнив, з яких саме країн він планує зупинити міграцію і коли він буде реалізовувати свій намір. Американський президент лише додав, що хоче скасувати «мільйони нелегальних дозволів на в’їзд», виданих під час президентства Джо Байдена, і взагалі різко скоротити кількість «незаконних людей, які заважають».

Крім того, Трамп має намір скасувати федеральні пільги та субсидії негромадянам США та депортувати мігрантів, «несумісних із західною цивілізацією». Єдиним рішенням для виправлення ситуації він вважає «зворотну міграцію».

Наприкінці серії постів на цю тему Трамп привітав американців із Днем подяки. При цьому він додав, що його вітання не стосуються «тих, хто ненавидить, краде, вбиває та руйнує все, за що виступає Америка».

«Вам тут лишилося недовго!» — пригрозив американський лідер.

Як зазначає Reuters, нові заяви Трампа, спрямовані проти мігрантів, пролунала після смертельної стрілянини біля Білого дому, влаштованої громадянином Афганістану, який в’їхав до США за програмою переселення.

Після інциденту, внаслідок якого закинула військовослужбовиця Нацгвардії США, імміграційна служба за розпорядженням Трампа оголосила про «ретельну і всебічну перевірку всіх грін-карт усіх іноземців з усіх проблемних країн». Під перевірку підпадають, крім афганців, вихідці з ще 18 країн, зокрема Іран, Лівія, Сомалі, Ємен, Куба та Венесуела.

Нагадаємо, за повідомленням американських ЗМІ, чоловік, який стріляв у двох військовослужбовців Національної гвардії США у Вашингтоні, раніше перебував у афганських військових підрозділах, які підтримувало ЦРУ.