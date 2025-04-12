«Розподіл» України на три зони: Портников прокоментував пропозицію Келлога

Журналіст і публіцист Віталій Портников / © скриншот

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Британський таблоїд Tіmes вже пропонує подивитися на новий план, який представив президенту Дональду Трампу спецпредставник Кіт Келлог: розділити Україну на три зони відповідальності.

Про це повідомив журналіст і публіцист Віталій Портников на своєму YouTube-каналі та прокоментував такий план.

«Перша зона — це окуповані Росією території, там припиняється вогонь. Там перебувають російські війська по одну лінію фронту і українські війська по іншу. Потім території до Дніпра, де перебувають Збройні сили України. І потім — території за Дніпром, де перебувають Збройні сили України, Великої Британії і Франції… Ну, я думаю, що Путін просто швидше помре, ніж погодиться схвалити такий план, який означатиме, що він ніколи не зможе Україну реально окупувати», — каже журналіст.

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Портников звернув увагу на те, що американці вже пропонують навіть погодитися із воєнною присутністю британців і французів в якості кроку для закінчення російсько-українськохї війни.

«Тож у цій ситуації можна очікувати всього, чого завгодно», — резюмував він.

Раніше ЗМІ повідомили, що генерал Кет Келлог пропонує «розділити» Україну на зони контролю, подібно до повоєнного Берліна 1945 року.

Але потім Келлог заявив, що не пропонував «розділити» Україну, а його слова спотворили журналісти.

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