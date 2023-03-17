Тайна раскрыта: стало известно, кем была мать Леонардо да Винчи

Специалисты проанализировали документы почти 600-летней давности и обнаружили доказательства, что мать Леонардо да Винчи похитили с Кавказа, когда та была девочкой, и отправили в Италию. Специалистам достаточно сложно изучать родственные истории да Винчи. До сих пор им удалось достаточно четко проследить родословную его отца.

Об этом на пресс-конференции во Флоренции заявил Карло Вечче — исследователь жизни и творчества Леонардо да Винчи, пишет NBC News.

Мать художника звали Екатериной. Одни ученые предполагали, что она была крестьянкой, другие — сиротой, а третьи — рабыней с Ближнего Востока или Северной Африки. Теперь Карл Вечче говорит, что доказательства свидетельствуют, что она была черкесской рабыней.

Вече удалось найти ранее неизвестные документы, когда он проводил исследования в Государственном архиве Флоренции. В частности, подписанная Пьеро латинская грамота, датированная 2 ноября 1452 годом, которая освобождала Екатерину из рабства. А за год до этого девушка познакомилась с Пьеро после того, как ее выкупил флорентийский рыцарь как сиделку.

По словам историка, именно нотариус, освободивший Екатерину, был тем же человеком, который любил ее, рабыню. У них и родился сын. Кроме того, исследователь предполагает, что на момент подписания грамоты Пьеро испытывал сильные эмоции. Об этом свидетельствуют небольшие ошибки, которые могли бы выдать его нервозность – забеременеть для чужой рабыни было преступлением.

"Я никогда особо не доверял теории о том, что она была рабыней из-за границы. Итак, я потратил месяцы, пытаясь доказать, что Екатерина не была матерью Леонардо, но, в конце концов, все документы, которые я нашел, сошлись в этом направлении, и я сдался перед доказательствами", — рассказал исследователь Карло Вече.

Справка:

Леонардо да Винчи – один из самых известных скульпторов, архитекторов, художников, ученых, изобретателей эпохи Возрождения. Да Винчи изображал Мадонну и рисовал портреты. Некоторые картины он десятилетиями хранил в мастерской и дорабатывал снова и снова. Самая известная картина "Мона Лиза", которую сегодня можно увидеть в парижском Лувре, годами путешествовала с художником.

Мастер, кстати, оставил и не так уж много картин – более десятка живописных работ сегодня уверенно приписывают авторству Леонардо. В то же время существует много исследований да Винчи по анатомии, эскизам, текстам, написанным зеркальным шрифтом, и проектам, не имеющим художественной ценности, как летающие устройства или водолазное снаряжение. Да Винчи рисовал конструкции мостов и спланировал весь город. Несмотря на это, большинство его идей так и не были воплощены.

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