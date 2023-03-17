Таємницю розкрито: стало відомо, ким була мати Леонардо да Вінчі

Фахівці проаналізували документи майже 600-річної давнини і виявили докази, що мати Леонардо да Вінчі викрали з Кавказу, коли та ще була дівчинкою, та відправили до Італії. Фахівцям досить складно вивчати родинні історії да Вінчі. Досі їм вдалося досить чітко простежити родовід його батька.

Про це на пресконференції у Флоренції заявив Карло Вечче — дослідник життя та творчості Леонардо да Вінчі, пише NBC News.

Матір художника звали Катериною. Одні вчені припускали, що вона була селянкою, інші — що сиротою, а треті — що рабинею з Близького Сходу чи Північної Африки. Тепер Карло Вечче каже, що докази свідчать, що вона була черкеською рабинею.

Вечче вдалося відшукати раніше невідомі документи, коли він проводив дослідження в Державному архіві Флоренції. Зокрема, підписана П'єро латинська грамота, датована 2 листопада 1452 року, яка звільняла Катерину з рабства. А за рік до цього дівчина познайомилася з П'єро після того, як її викупив флорентійський лицар як доглядальницю.

За словами історика, саме нотаріус, який і звільнив Катерину, був тою ж людиною, що кохала її, рабиню. В них і народився син. Окрім цього, дослідник припускає, що на момент підписання грамоти П'єро переживав сильні емоції. Про це свідчать невеликі помилки, які могли б видати його нервозність — завагітніти для чужої рабині було злочином.

"Я ніколи особливо не довіряв теорії про те, що вона була рабинею з-за кордону. Отже, я витратив місяці, намагаючись довести, що Катерина не була матірʼю Леонардо, але врешті-решт усі документи, які я знайшов, пішли у цьому напрямі, і я здався перед доказами", — розповів дослідник Карло Вече.

Довідка:

Леонардо да Вінчі - один з найвідоміших скульпторів, архітекторів, художників, учених, винахідників епохи Відродження. Да Вінчі зображав Мадонну й малював портрети. Деякі картини він десятиліттями зберігав у майстерні й допрацьовував знову й знову. Найвідоміша картина "Мона Ліза", яку сьогодні можна побачити в паризькому Луврі, роками подорожувала з митцем.

Майстер, до речі, залишив і не так вже багато картин - понад десяток живописних робіт сьогодні впевнено приписують авторству Леонардо. Водночас існує багато досліджень да Вінчі з анатомії, ескізів, текстів, написаних дзеркальним шрифтом, і проєктів, які не мають мистецької цінності, як летючі пристрої або водолазне спорядження. Да Вінчі малював конструкції мостів і спланував ціле місто. Попри це, більшість його ідей так і не були втіленими.

Новини світу: малюнок Леонардо да Вінчі пішов з молотка за більш як 12 мільйонів доларів

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