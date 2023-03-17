В Украине ДБР разоблачила еще двух предателей, работавших в так называемой "ЛНР"

По материалам ДБР будут судить руководителя оккупационного Сватовского райотдела так называемой милиции "ЛНР" и работника Снигиревской исправительной колонии.

В Украине по материалам ДБР под суд отправят руководителя оккупационного Сватовского райотдела так называемой милиции "ЛНР" и работника Снигиревской исправительной колонии.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как стало известно, правоохранители завершили досудебное расследование в отношении изменника Луганщины. Он – бывший коп, перешедший на сторону российских оккупантов в первые дни оккупации Сватовского района.

После полномасштабного вторжения российского агрессора в марте 2022 года он без колебаний принял предложение оккупантов занять должность начальника Сватовского РОВД Министерства внутренних дел террористической организации ЛНР. Установлено, что он упорно выполняет свои обязанности, проводит незаконные совещания, брифинги, встречи с местными жителями и предупреждает их об ответственности по российскому законодательству. Предатель "предостерегает" граждан от незаконной деятельности, которая могла бы быть направлена против оккупационных властей", — отметили в ДБР.

Там также добавили, что досудебное расследование завершено и в отношении работника Снигиревской исправительной колонии, после российского вторжения работавшего на оккупантов.

Мужчина добровольно перешел на сторону окупантов и получил должность в незаконно созданном органе – заместителя начальника отдела по режиму и надзору Херсонского следственного изолятора №1 Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области.

"Во время освобождения Херсона, чтобы избежать ответственности за совершенное, они с оккупантами эвакуировались автобусами на неподконтрольную Украине территорию. Коллаборанты обвиняются в добровольном занятии должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории. Им грозит лишение свободы сроком до 15 лет", — отметили в ДБР.

Напомним, что в Кировоградской области правоохранители разоблачили и задержали российскую шпионку, которая собирала данные оборонных предприятий.

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