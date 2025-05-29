У Кремлі скаржаться на Київ: чекають на рішення

Володимир Путін. / © Associated Press

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Росія чекає на рішення Києва щодо їхньої пропозиції провести новий раунд переговорів у Стамбулі 2 червня. Крім того, Москві не подобається, що Україна начебто вимагає надання "меморандуму".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Представник Кремля поскаржився на Київ. Нібито, з його слів, вимоги щодо передавання “російського проєкту меморандуму щодо врегулювання неконструктивні”.

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Речник диктатора нахабно наголошує, як для Москви важливо продовжити процес прямих переговорів Росії та України.

За словами Пєскова, Росія не хоче публічно обговорюватиме зміст документів щодо врегулювання в Україні. Мовляв, переговори мають відбуватися “в непублічному режимі”.

Нагадаємо, в РФ назвали дату та місце зустрічі для обміну "меморандумами". Москва пропонує зустрітися у Стамбулі 2 червня.

Крім того, очільник МЗС Сергій Лавров поговорив телефоном з держсекретарем США Марко Рубіо. Російський міністр відзвітував про підготовку пропозицій до наступного раунду прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

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Тим часом радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин попередив РФ про бажаний зміст їхнього меморандуму. З його слів, документ має сприяти миру, а не служити пропагандистським цілям країни-агресорки.

Дата публікації 11:13, 28.05.25 Кількість переглядів 324 Скандальна заява Трампа змусила підскочити навіть Медвєдєва! Послухайте, як заговорили США