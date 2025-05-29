Російська пропаганда знову «звільняє» Буданова, - блогер

© ТСН.ua

Реклама

Російські пропагандисти та підконтрольні їм ресурси поширюють інформацію про нібито підготовку його звільнення, розповів блогер та політичний експерт Михайло Шнайдер.

“Друзі, ми воюємо з ворогом, який точно вміє вести інформвійни "В Довгу".

Саме зараз, коли набирає обертів дипломатична напруга навколо перемовин про припинення вогню, в Українському інформпросторі з’явилася нова хвиля фейків про начебто кадрові скандали в Силах Оборони України. Зокрема, ворожа пропаганда знову "Звільняє" нашого очільника ГУР Кирила Буданова. Співпадіння? Не Думаю”, - зазначив Шнайдер.

Він підкреслив, що Буданов - сильний і небезпечний противник для окупантів та одна з ключових фігур сектору безпеки України. Тому вони так системно намагаються бити по ньому.

Реклама

“Зараз ми спостерігаємо класичну активну фазу ІПСО проти Сил оборони України. Класичні і виконавці - чого тільки вартий одіозний проросійський втікач-"політолог" Костянтин Бондаренко. В цій кампанії, чергова фаза якої стартувала 26 травня, він виступив у звичній для себе ролі підбурювача, вкинувши фейк про начебто скоре звільнення Буданова, ініційоване нібито керівником ОП”, - розповів експерт.

За його спостереженням, далі ми бачимо типову технологію дезінформації: від псевдоінсайдів і нібито "незалежних" джерел - до масового тиражування. Під час якого вкид Бондаренка вже 27-28 травня підхопили російські ТГ-канали, а також канали роспропаганди, що досі працюють в українському інформпросторі.

“Очевидно, що такі інформаційні вкиди є складовою спланованої кампанії, що має на меті посіяти недовіру до сил оборони України, дестабілізувати ситуацію всередині країни та вдарити по ключових фігурах сектору Безпеки. Такі фейки поширюються ворожою пропагандою вже не Вперше. Цього разу вони "Приурочені" до чергового раунду перемовин України та рф. Тому основна порада кожному Українському читачеві - не забувати вмикати критичне мислення, використовувати фактчекінг та перевірку джерел, щоб не вестися на подібні вкиди Ворога. Бо зараз це Важливо. Ну, дуже важливо”, - наголосив блогер.