Затримали підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова — поліція Іспанії

У німецькому місті Хайнсберг затримали ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова — ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича, яке сталося 21 травня 2025 року біля входу до школи в іспанському місті Посуело-де-Аларкон (провінція Мадрид).

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції Іспанії.

Затримання відбулося в межах розслідування, проведеного співробітниками іспанської поліції.

«До Німеччини виїхали агенти 5-ї групи з розслідування вбивств Вищого управління поліції Мадрида, які діяли у співпраці зі спеціальним підрозділом Федерального кримінального відомства Німеччини (BKA)», — йдеться у заяві.

За попередніми результатами слідства, саме затриманий здійснив постріли біля навчального закладу, внаслідок яких загинув Портнов.

Зазначимо, що розслідування перебуває під контролем Слідчого суду №1 міста Посуело-де-Аларкон. Матеріали справи наразі засекречені.

«У межах провадження видано Європейський ордер на арешт, а також Європейський ордер на проведення слідчих дій для обшуку помешкання підозрюваного. Слідчі дії тривають, правоохоронці продовжують роботу для повного з’ясування всіх обставин злочину», — заявили в поліції.

Справа Портнова: що відомо про вбивство

Колишнього очільника Адміністрації президента Віктора Януковича застрелили навесні 2025 року в передмісті Мадрида Посуело-де-Аларкон. Невідомі особи скоїли вбивство біля Американської школи — одного з найелітніших навчальних закладів столиці Іспанії. Портнов прямував до свого автомобіля, коли на нього напали зловмисники і здійснили п’ять пострілів. Щонайменше три кулі влучили йому в голову та спину. Саме постріл у голову став смертельним.

Раніше йшлося про те, що Андрій Портнов втік з України після повалення режиму Януковича. Тоді він обіймав посаду заступника очільника Адміністрації президента. Портнов став скандально відомим, зокрема, своїми запереченнями відповідальності силовиків за злочини під час Революції Гідності. Проти нього була відкрита, але згодом закрита справа за статтею про державну зраду.

Портнов повернувся до України 2019 року.

У грудні 2021 року стало відомо, що США запровадили санкції проти Портнова, а також проти його благодійного фонду, у межах антикорупційних ініціатив Державного департаменту.