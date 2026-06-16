Навіщо у тертки чотири боки і як правильно ними користуватися: про це знають лише одиниці

Як правильно користуватися терткою / © Pexels

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На перший погляд звичайна тертка здається простим кухонним інструментом. Однак її конструкція продумана таким чином, щоб виконувати різні завдання — від дрібного натирання сиру до нарізання овочів тонкими скибочками. Знання особливостей кожної грані допоможе економити час і досягати кращого результату під час приготування їжі.

Для чого потрібні чотири боки на тертці

Велика грань — для овочів і твердих сирів. Бік із великими отворами найчастіше використовується в побуті. Він ідеально підходить для натирання моркви, буряка, картоплі, кабачків і твердих сирів. Таке подрібнення забезпечує рівномірне приготування продуктів і дозволяє швидко підготувати інгредієнти для салатів, запіканок і дерунів. Дрібна грань — для спецій і ніжних продуктів. Бік із дрібними зубцями чудово підходить для натирання часнику, цедри цитрусових, шоколаду або твердого сиру для посипання страв. Крім того, на дрібній тертці зручно натирати імбир і мускатний горіх, щоб надати стравам більш насиченого аромату. Грань із довгими отворами — для тонких скибочок. Цей бік часто залишається без уваги, хоча він виконує функцію слайсера. З його допомогою можна нарізати огірки, картоплю, кабачки та сир тонкими рівними пластинками. Такі скибочки підходять для приготування овочевих чипсів, салатів і привабливого оформлення страв. Бік із виступаючими шипами — не лише для сиру. Найменш зрозумілим для багатьох є бік з дрібними виступаючими зубцями. Він створює дуже дрібну стружку або пюре, тому чудово підходить для натирання твердого сиру, шоколаду, мускатного горіха та навіть фруктів для дитячого харчування. Саме ця грань дозволяє отримати найніжнішу текстуру продуктів без використання блендера.

Як правильно користуватися терткою

Під час роботи тримайте тертку на рівній і стійкій поверхні, щоб уникнути ковзання та випадкових порізів. Для більшої безпеки можна підкласти під неї вологий рушник або силіконовий килимок.

Після використання тертку бажано мити одразу, адже залишки продуктів швидко засихають між зубцями та ускладнюють очищення.

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