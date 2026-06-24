Головна помилка еволюції: генетики з’ясували, куди насправді зникли неандертальці

Неандертальці були асимільовані нашими предками

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2024 року команда генетиків під керівництвом Джошуа Акі з Принстонського університету у США за допомогою новітнього методу аналізу геномів виявила докази масового двостороннього схрещування неандертальців із предками сучасних людей. Завдяки розшифруванню ДНК науковцям вдалося довести, що цей стародавній вид гомінідів насправді не зник безслідно 40 тисяч років тому, а був генетично асимільований значно більшою популяцією Homo sapiens.

Про революційне переосмислення еволюційної історії людства пише Space Daily.

Три хвилі схрещування замість однієї

Тривалий час вчені вважали, що контакт між двома видами відбувся лише раз, коли сучасні люди вийшли з Африки близько 50 тисяч років тому. Однак завдяки методу IBDmix дослідники порівняли геноми двох тисяч сучасних людей із ДНК трьох неандертальців та одного денисівця, розкривши набагато складнішу історію. У результаті вони виявили щонайменше три окремі етапи масового схрещування: приблизно 250, 120 та 50 тисяч років тому.

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Визначальним відкриттям стало те, що генетичний обмін відбувався в обох напрямках. Раніше фахівці шукали лише неандертальські гени у сучасних людей, проте нова методика дозволила знайти від 2,5 до 3,7 відсотка ДНК Homo sapiens у самих неандертальців. Це є чітким слідом найперших хвиль контакту між цими популяціями.

Поглинання замість повного вимирання

Популяція неандертальців ніколи не була надто чисельною порівняно з нашими безпосередніми предками. На переконання генетика Джошуа Акі, коли кількість сучасних людей почала стрімко зростати, менший вид був просто демографічно пригнічений та поступово включений до складу більшої групи.

«Я не люблю говорити про вимирання, тому що вважаю, що неандертальці були здебільшого поглинуті», — наголосив керівник дослідження.

Таким чином, історія еволюції змінюється з простої заміни одного виду іншим на тривалий процес генетичного злиття. Хоча неандертальці як окрема популяція дійсно припинили існувати 40 тисяч років тому, їхні унікальні гени продовжують жити в мільярдах сучасних людей.

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Нагадаємо, аналіз ДНК восьми зубів неандертальців із печери Стайня в Польщі показав тісні генетичні зв’язки по всій Євразії. Це ставить під сумнів уявлення про їхню ізольованість. Центральна Європа могла бути ключовим міграційним коридором.

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