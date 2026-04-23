Немовлята неандертальців були "гігантами" порівняно з сучасними дітьми - вчені

Темпи росту дітей неандертальців назвали значно вищими за людські / © Ministero della cultura (Міністерство культури Італії)

Учені з’ясували, що немовлята неандертальців росли помітно швидше за сучасних дітей. Розміри 5-місячного малюка неандертальців виявилися такими ж, як у вдвічі старшої сучасної дитини. Це важливо, бо змінює уявлення про розвиток наших найближчих родичів.

Про це повідомляє Live Science.

Дослідження ґрунтується на вивченні одного зі скелетів неандертальського немовляти, що найкраще збереглися, — Amud 7. Його вияивли в печері на території сучасного Ізраїлю.

За зубами вчені визначили, що дитині було близько шести місяців на момент смерті.

Однак кістки рук і ніг виявилися розвиненими так, як у сучасних дітей приблизно в 14 місяців. Тобто тіло росло швидше, ніж у Homo sapiens.

Коли дослідники порівняли розвиток зубів Амуда 7 з розвитком зубів сучасних людей, вони виявили, що нижні передні зуби неандертальця відповідали віку приблизно в шість місяців. Але кістки Амуд 7 більше відповідали скелету сучасної дитини 14 місяців. За словами вчених, ця розбіжність може бути пов’язана з різними стадіями зростання.

Раніше повідомлялося, неандертальці могли застосовувати березовий дьоготь не лише як клей для інструментів, а й як засіб для обробки ран. Такий висновок зробили науковці після серії експериментів, під час яких відтворили давні технології та перевірили властивості цієї речовини.