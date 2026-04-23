Наука и IT
108
1 мин

Младенцы неандертальцев были "гигантами" по сравнению с современными детьми – ученые

Неандертальцы в раннем возрасте росли значительно быстрее тех людей современного типа. На это указали останки младенца неандертальцев.

Темпы роста детей неандертальцев назвали значительно выше человеческих / © Ministero della cultura (Министерство культуры Италии)

Ученые выяснили, что младенцы неандертальцев росли заметно быстрее современных детей. Размеры 5-месячного малыша неандертальцев оказались такими же, как у вдвое старшего современного ребенка. Это важно, потому что меняет представление о развитии наших ближайших родственников.

Об этом сообщает Live Science.

Исследование основывается на изучении одного из лучше сохранившихся скелетов неандертальского младенца — Amud 7. Его обнаружили в пещере на территории современного Израиля.

За зубами ученые определили, что ребенку было около шести месяцев к моменту смерти.

Однако кости рук и ног оказались развитыми так, как у современных детей примерно в 14 месяцев. То есть тело росло быстрее, чем у Homo sapiens.

Когда исследователи сравнили развитие зубов Амуда 7 с развитием современных людей, они обнаружили, что нижние передние зубы неандертальца соответствовали возрасту примерно в шесть месяцев. Но кости Амуд 7 больше соответствовали скелету современного ребенка 14 месяцев. По словам ученых, это расхождение может быть связано с разными стадиями роста.

Ранее сообщалось, что неандертальцы могли применять березовый деготь не только как клей для инструментов, но и как средство для обработки ран. Такой вывод сделали ученые после серии экспериментов, в ходе которых воспроизвели древние технологии и проверили свойства этого вещества.

