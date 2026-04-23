Секреты магии с 4000-летних табличек: ученые расшифровали ритуалы из "потерянного архива" Сирии

4000-летние таблички / © arkeonews.net

Реклама

Исследователи из Университета Копенгагена и Национального музея Дании завершили масштабное исследование коллекции клинописных табличек, тысячелетиями хранивших тайны древних экзорцистов, политических заговоров и легендарных царей.

Об этом пишет издание Arkeonews.

Артефакты, происходящие из раскопок древнего сирийского города Хама, открывают неизвестную сторону жизни Месопотамии. Оказалось, что магия 4000 лет назад не была предрассудком для бедных — она являлась мощным инструментом государственной власти.

Реклама

Ночные обряды и сожжение врагов

Наибольшее впечатление на ученых произвели тексты заклинаний против колдовства. Один из расшифрованных манускриптов описывает сложную ночную церемонию, призванную оградить правителя от «невидимых угроз».

Текст содержит четкие инструкции для экзорцистов — изготовление маленьких фигурок врагов из воска и глины, которые затем сжигались под суровый речитатив неизменных формул.

Исследователи отмечают, что такие обряды были формой «государственного строительства». Вера в то, что магические силы могут подорвать власть царя, делала работу экзорцистов столь же важной, как и деятельность армии.

Реальный Гильгамеш?

Кроме магических «рецептов», архив содержал копию так называемого «Списка царей». Это документ, где мифические правители, жившие до Великого потопа, граничат с историческими фигурами.

Реклама

Среди имен фигурирует и легендарный Гильгамеш. Для историков это важное доказательство: древние ученые воспринимали Гильгамеша не как вымышленного супергероя из эпоса, а как реальную историческую личность, чье правление было частью непрерывной хроники.

От магии к пиву: быт древней Сирии

Проект «Скрытые сокровища» (Hidden Treasures) позволил оцифровать тысячи ранее игнорировавшихся табличек. Кроме оккультных текстов ученые нашли:

Древнейшие чеки за пиво — административные записи, фиксировавшие каждое соглашение с невероятной точностью.

Медицинские справочники — рецепты лекарств, где научные знания о травах смешивались с ритуальными действиями.

Переписка с царями — отчеты местных чиновников ассирийским властителям.

Почему это важно сегодня?

Город Хама был разрушен ассирийцами в 720 году до н. Большинство архивов вывезли как трофеи, но оставшиеся в храмовой библиотеке таблички стали «капсулой времени».

«Мы не просто декодируем мертвые языки, мы реконструируем мир, где магия, власть и знание были единым целым», — отмечают авторы исследования. Эти тексты показывают, как первые цивилизации пытались обуздать хаос — с помощью законов, оружия и заклятий на глиняных табличках.

Реклама

Ранее мы писали о том, что исследователи нашли место знаменитого чуда Иисуса, описанного в Библии.