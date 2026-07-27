Як правильно вибирати вершкове масло / © unsplash.com

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Вибираючи вершкове масло в магазині, багато покупців звертають увагу насамперед на жирність. Найчастіше на полицях можна побачити два варіанти — 72,5% та 82,5%. Одні переконані, що жирніше масло завжди якісніше, інші вважають, що різниця між ними майже непомітна. Насправді виробники пояснюють: обидва продукти можуть бути натуральними та корисними, однак кожен має свої особливості.

Що означає жирність вершкового масла

Цифра на упаковці показує, який відсоток молочного жиру міститься у продукті. Масло жирністю 82,5% практично повністю складається з молочного жиру. У ньому дуже мало вологи, тому воно має насичений вершковий смак, щільнішу консистенцію та виражений аромат.

Масло 72,5% також натуральне, але містить трохи більше води та молочної сироватки. Завдяки цьому воно м’якше, легше намазується на хліб навіть після холодильника та має ніжніший смак.

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Яке вершкове масло корисніше

Фахівці зазначають, що за умови натурального складу обидва види містять цінні поживні речовини. Вершкове масло є джерелом:

вітаміну А;

вітаміну D;

вітаміну Е;

вітаміну К;

кальцію;

фосфору;

корисних жирних кислот.

Різниця полягає лише в концентрації молочного жиру. У маслі 82,5% його більше, тому й енергетична цінність вища. Якщо ж людина контролює калорійність раціону, масло 72,5% буде більш вдалим вибором.

Яке вершкове масло смачніше

Це залежить від того, для яких страв його використовують. Масло 82,5% має більш насичений вершковий смак. Саме його часто рекомендують професійні кухарі для приготування кремів, соусів, листкового тіста й випічки. Воно краще поводиться під час нагрівання й надає стравам виразнішого аромату.

Вершкове масло 72,5% чудово підходить для бутербродів, каш, вареної картоплі й овочів. Воно м’якше та легше розподіляється по поверхні хліба.

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На що звернути увагу під час купівлі вершкового масла

Виробники радять уважно читати склад продукту. У якісному вершковому маслі повинні бути лише:

пастеризовані вершки;

іноді кухонна сіль для солоного масла.

Якщо у складі зазначені пальмова олія, рослинні жири, ароматизатори, емульгатори чи інші сторонні добавки, це вже не класичне вершкове масло.

Також варто звернути увагу на колір. Натуральне масло має рівномірний світло-жовтий або кремовий відтінок без яскравого забарвлення.

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