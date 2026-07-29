Чому не можна ходити до туалету перед зльотом: пілот назвав несподівану причину

Літак / © Pixabay

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Спроба сходити в туалет під час руху літака землею може призвести до травм і навіть затримати інші рейси. Пасажирам здається, що руління — найбезпечніший момент польоту, але пілоти вважають його одним із найнебезпечніших і закликають не ігнорувати знак «пристебніть ремені».

Про це пише Ladbible.

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Чому не можна ходити в туалет перед зльотом, пояснив колишній пілот American Airlines Стів Шайбнер (Капітан Стів) у TikTok. Ситуацію також прокоментували в Управлінні цивільної авіації Британії та компанії Ryanair.

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За словами досвідченого льотчика, руління по активній смузі супроводжується високим ризиком травмування, адже якщо пасажир стоїть у проході під час раптового гальмування, він ризикує впасти та вдаритися. Крім того, небезпека чекає й усередині кабіни вбиральні.

«Якщо ти у ванній кімнаті, то нічого хорошого там не станеться», — зауважив Шайбнер.

Пілот підкреслив, що коли пасажири встають до туалету під час руху літака, це зупиняє весь борт і спричиняє затримки.

«Зазвичай нам доводиться зупинятися прямо там, поки ця людина не вийде з туалету та не повернеться на своє місце, перш ніж нам знову дозволять рулити. Це затримує весь аеропорт. Коли таке трапляється, це справді клопіт», — зазначив пілот.

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Водночас в Управлінні цивільної авіації Великої Британії (CAA) уточнили, що конкретних правил, які б забороняли туалет безпосередньо перед зльотом, немає, однак екіпаж має право ухвалювати рішення на власний розсуд. Організація пояснила, що літак просто не розпочне руління, поки всі пасажири не займуть свої місця та не пристебнуть ремені безпеки.

У лоукостері Ryanair також підтвердили, що пасажири можуть вільно користуватися туалетом під час посадки, але обов’язково повинні залишатися на своїх місцях, щойно вмикається табло ременів безпеки.

Окрім небезпеки травм, є й питання гігієни. Колишній бортпровідник пояснив, що туалет найбрудніший саме перед зльотом і перед посадкою, бо туди ходить найбільше людей. Він радить відвідати вбиральню до того, як роздадуть їжу, адже після жирного та солоного обіду в літаку туди одразу вишикується черга.

Нагадаємо, забутий зарядний пристрій, ліки чи навіть звичайна пляшка для води можуть перетворити комфортний переліт на справжнє випробування.

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