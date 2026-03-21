У блузці з вишивкою і на шпильках: 85-річна Ненсі Пелосі з чоловіком сходила на вечірку
Політикиня разом із чоловіком стали гостями афтепаті Vanity Fair.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі разом зі своїм чоловіком Полом Пелосі відвідали гламурну післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.
Для такої події політикиня обрала сіру блузку з круглим вирізом вишиту лелітками і бісером в тон. Верх вона скомбінувала з класичними широкими прямими сірими штанями зі стрілками і зі срібними гостроносими туфлями на шпильках.
Ненсі зробила укладання боб каре з прикореневим об’ємом, макіяж із червоною помадою і світло-бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками, а руки — годинником, браслетом і каблучками.
Пол був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку із золотими ґудзиками і чорний метелик. У нагрудній кишені у нього була червона хустка-паше. Взутий він був у чорні туфлі.
Нагадаємо, на афтепаті побувала і 88-річна акторка Джейн Фонда, яка сяяла у шоколадній сукні максі з лелітками від бренду Rodarte.