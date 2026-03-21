У блузці з вишивкою і на шпильках: 85-річна Ненсі Пелосі з чоловіком сходила на вечірку

Ненсі Пелосі з чоловіком / © Associated Press

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі разом зі своїм чоловіком Полом Пелосі відвідали гламурну післяоскарівську вечірку Vanity Fair у Беверлі-Гіллз.

Для такої події політикиня обрала сіру блузку з круглим вирізом вишиту лелітками і бісером в тон. Верх вона скомбінувала з класичними широкими прямими сірими штанями зі стрілками і зі срібними гостроносими туфлями на шпильках.

Ненсі зробила укладання боб каре з прикореневим об’ємом, макіяж із червоною помадою і світло-бежевий манікюр. Вуха вона прикрасила елегантними сережками, а руки — годинником, браслетом і каблучками.

Пол був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку із золотими ґудзиками і чорний метелик. У нагрудній кишені у нього була червона хустка-паше. Взутий він був у чорні туфлі.

Нагадаємо, на афтепаті побувала і 88-річна акторка Джейн Фонда, яка сяяла у шоколадній сукні максі з лелітками від бренду Rodarte.