Украинцам предлагают списать старые долги за коммуналку: кого это может касаться

Долги за коммуналку

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В Украине было предложено списать часть старых долгов населения за жилищно-коммунальные услуги. С такой инициативой выступил мэр Харькова Игорь Терехов на фоне значительной задолженности в коммунальной сфере.

Однако о фактическом аннулировании долгов пока речь не идет. Соответствующее решение не принято, а механизм, по которому задолженность могли бы списывать гражданам, пока нет.

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Какие долги предлагают списать

Игорь Терехов предложил рассмотреть возможность списания старых долгов населения за жилищно-коммунальные услуги, которые накапливались на протяжении многих лет. По его словам, в общей задолженности харьковчан есть суммы, которые остаются неуплаченными еще с 2012 года. После начала полномасштабной войны ситуация усложнилась, часть жителей уехала, а некоторые квартиры и дома были повреждены или разрушены.

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Мэр считает, что часть такой старой задолженности фактически невозможно взыскать, поэтому проблему нужно решать на государственном уровне. В то же время конкретный период, за который долги могут быть списаны, и другие условия возможного аннулирования задолженности пока не определены.

Долги населения не следует путать с общей задолженностью в коммунально-энергетической сфере города.

По данным, которые приводили в Верховной Раде в апреле 2026 года, задолженность населения Харькова за тепло и горячую воду составила около 9,4 млрд. грн. В то же время, значительные долги накопили и сами коммунальные предприятия. В частности, задолженность теплокоммунэнерго за газ составила около 27,3 млрд. грн., а коммунальных предприятий за электроэнергию — примерно 4,5 млрд. грн.

Поэтому суммы свыше 40 млрд грн, упоминаемые в контексте проблем коммунальной сферы Харькова, нельзя называть долгами населения, которые планируют списать. Они включают разные виды задолженности.

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Могут ли списать долги жителям других городов

Во время интервью Терехова спросили, должно ли возможное списание касаться только Харькова или других городов. Мэр ответил, что проблему нужно решать для всех городов, а для прифронтовых — «так точно».

Однако конкретного перечня населенных пунктов, где могут списать задолженность за коммунальные услуги, сейчас нет.

Что предлагают сделать с долгами

Проблема коммунальных долгов образует своеобразную цепь. Часть населения не рассчиталась за полученные услуги, а коммунальные предприятия накопили свои долги перед поставщиками газа и электроэнергии. Кроме того, городские власти говорят о задолженности государства перед предприятиями из-за разницы в тарифах. Она возникает, когда установленный для населения тариф не покрывает фактическую стоимость предоставления услуги.

Терехов предложил провести взаимозачет этих долгов и сразу решить вопрос о старой задолженности населения. По его словам, подобный взаимозачет проводился в 2021 году. Он разрешил сократить часть задолженности.

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Что уже предусмотрено для долгов, возникших во время войны

Отдельно от предложения Терехова в марте 2026 года принят Закон №4825-IX, предусматривающий механизмы урегулирования задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги.

В частности, для долгов, возникших после 24 февраля 2022, предусмотрена возможность реструктуризации. Это означает, что в определенных условиях задолженность можно будет погашать частями в соответствии с установленным порядком.

Отдельные правила касаются задолженности, начисленной за период временной оккупации жилья. До введения предусмотренного законом механизма верификации и урегулирования потребителей не должны принуждать погашать такие долги.

В то же время, это не означает автоматического списания задолженности. Такие суммы продолжают учитываться на лицевых счетах до их урегулирования в установленном порядке.

Можно ли сейчас не платить за коммунальные услуги

Предложение списать старые долги не освобождает украинцев от оплаты текущих счетов. Пока нет решения, которое позволяло бы гражданам просто не платить за полученные жилищно-коммунальные услуги в расчете на будущее аннулирование задолженности. Также пока неизвестно, какие именно старые долги могли бы подлежать списанию, за какой период, в каких населенных пунктах и кто из граждан мог бы воспользоваться таким механизмом.

Итак, речь идет лишь о предложении решить проблему многолетней коммунальной задолженности. Чтобы старые долги действительно начали списывать, необходимо соответствующее решение и четкий порядок его реализации.

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