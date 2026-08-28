Українцям пропонують списати старі борги за комуналку: кого це може стосуватися

Борги за комуналку

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В Україні запропонували списати частину старих боргів населення за житлово-комунальні послуги. З такою ініціативою виступив міський голова Харкова Ігор Терехов на тлі значної заборгованості у комунальній сфері.

Однак про фактичне анулювання боргів поки не йдеться. Відповідного рішення не ухвалено, а механізму, за яким заборгованість могли б списувати громадянам, наразі немає.

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Які борги пропонують списати

Ігор Терехов запропонував розглянути можливість списання старих боргів населення за житлово-комунальні послуги, які накопичувалися протягом багатьох років. За його словами, у загальній заборгованості харків’ян є суми, які залишаються несплаченими ще з 2012 року. Після початку повномасштабної війни ситуація ускладнилася, частина жителів виїхала, а деякі квартири та будинки були пошкоджені або зруйновані.

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Міський голова вважає, що частину такої старої заборгованості фактично неможливо стягнути, тому проблему потрібно вирішувати на державному рівні. Водночас конкретного періоду, за який борги можуть бути списані, та інших умов можливого анулювання заборгованості поки не визначено.

Борги населення не варто плутати із загальною заборгованістю у комунально-енергетичній сфері міста.

За даними, які наводили у Верховній Раді у квітні 2026 року, заборгованість населення Харкова за тепло та гарячу воду становила близько 9,4 млрд грн. Водночас значні борги накопичили й самі комунальні підприємства. Зокрема, заборгованість теплокомуненерго за газ становила близько 27,3 млрд грн, а комунальних підприємств за електроенергію — приблизно 4,5 млрд грн.

Тому суми понад 40 млрд грн, які згадуються в контексті проблем комунальної сфери Харкова, не можна називати боргами населення, які планують списати. Вони включають різні види заборгованості.

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Чи можуть списати борги жителям інших міст

Під час інтерв’ю Терехова запитали, чи повинне можливе списання стосуватися лише Харкова або й інших міст. Міський голова відповів, що проблему потрібно вирішувати для всіх міст, а для прифронтових — «так точно».

Проте конкретного переліку населених пунктів, у яких можуть списати заборгованість за комунальні послуги, зараз немає.

Що пропонують зробити з боргами

Проблема комунальних боргів утворює своєрідний ланцюг. Частина населення не розрахувалася за отримані послуги, а комунальні підприємства накопичили власні борги перед постачальниками газу та електроенергії. Крім того, міська влада говорить про заборгованість держави перед підприємствами через різницю в тарифах. Вона виникає, коли встановлений для населення тариф не покриває фактичної вартості надання послуги.

Терехов запропонував провести взаємозалік цих боргів та одночасно вирішити питання старої заборгованості населення. За його словами, подібний взаємозалік проводили у 2021 році. Він дозволив скоротити частину заборгованості.

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Що вже передбачено для боргів, які виникли під час війни

Окремо від пропозиції Терехова у березні 2026 року було ухвалено Закон №4825-IX, який передбачає механізми врегулювання заборгованості населення за житлово-комунальні послуги.

Зокрема, для боргів, що виникли після 24 лютого 2022 року, передбачена можливість реструктуризації. Це означає, що за певних умов заборгованість можна буде погашати частинами відповідно до встановленого порядку.

Окремі правила стосуються заборгованості, нарахованої за період тимчасової окупації житла. До запровадження передбаченого законом механізму її верифікації та врегулювання споживачів не повинні примушувати погашати такі борги.

Водночас це не означає автоматичного списання заборгованості. Такі суми продовжують обліковуватися на особових рахунках до їх врегулювання у встановленому порядку.

Чи можна зараз не платити за комунальні послуги

Пропозиція списати старі борги не звільняє українців від оплати поточних рахунків. Наразі немає рішення, яке дозволяло б громадянам просто не сплачувати за отримані житлово-комунальні послуги в розрахунку на майбутнє анулювання заборгованості. Так само поки невідомо, які саме старі борги могли б підлягати списанню, за який період, у яких населених пунктах і хто з громадян міг би скористатися таким механізмом.

Отже, наразі йдеться лише про пропозицію розв’язати проблему багаторічної комунальної заборгованості. Щоб старі борги справді почали списувати, необхідне відповідне рішення та чіткий порядок його реалізації.

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