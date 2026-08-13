Не торопитесь менять кабель: почему iPhone пишет, что аксессуар потребляет много энергии

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Современные модели iPhone и iPad могут питать другие устройства или аксессуары через USB-C или Lightning. Однако при таком подключении пользователи иногда сталкиваются с предупреждением о том, что подключенный аксессуар потребляет слишком много энергии.

Об этом сообщает BGR.

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Как устранить ошибку питания аксессуаров на iPhone

Эта функция появилась еще в iOS 4, когда старый iPad мог питать подключенные камеры, а с выходом iPhone 15 в 2023 году появился порт USB-C, позволяющий заряжать небольшие гаджеты (например AirPods или чехлы для Apple Watch) мощностью до 4,5 Вт. Предупреждение о слишком большом потреблении энергии — это нормальная защита телефона, но эту проблему можно легко решить.

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Если на экране вашего iPhone или iPad появилось соответствующее уведомление, специалисты советуют выполнить несколько шагов по диагностике и устранению неполадок.

Отсоедините кабель и аксессуар, подождите несколько секунд и снова подсоедините их. Дополнительно можно перезагрузить мобильное устройство.

Убедитесь, что на устройстве установлена последняя версия iOS или iPadOS, поскольку обновления часто содержат исправление системных ошибок. Если батарея iPhone или iPad разряжена, он может прекратить питание внешних устройств. Для начала зарядите смартфон или планшет. Поврежденные или несертифицированные кабели могут нарушать передачу питания. Следует использовать оригинальные аксессуары Apple или сертифицированные аналоги. В порт USB-C или Lightning мог попасть ворс или мусор, что мешает нормальному соединению. Попытайтесь подключить аксессуар к другому гаджету Apple, чтобы проверить, не превышает ли его потребление лимит в 4,5 Вт.

Если базовые методы не помогли, для стабильного подключения рекомендуется использовать USB-хаб с подключением к независимому источнику питания или внешнему аккумулятору. Это позволит питать как сам аксессуар, так и ваш iPhone без перегрузки системы.

Напомним, смартфон не обязательно менять каждые два года. Если телефон хорошо работает, получает обновление, полностью вас устраивает и не имеет значительных повреждений, он может служить гораздо дольше. В среднем качественный гаджет рассчитан на 4-5 лет активного использования.

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