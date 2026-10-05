Астролог назвал знаки Зодиака, которые скрывают истинное положение вещей, делая вид, что у них все в порядке

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Кто-то не стесняется плакаться в жилетку все, кто проявляет хоть какой-то интерес к их делам, а кто-то — предпочитает все скрывать и ни с кем свою жизнь не обсуждать.

Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые скрывают истинное положение своих вещей, делая вид, что у них все в порядке.

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Близнецы

Близнецы не хотят, чтобы их жизнь — деловую и особенно личную — обсуждали за их спиной. Конечно, они понимают, что полностью исключить такую возможность нельзя, но уж от них помощи в этом вопросе недоброжелатели — или просто сплетники — точно не дождутся: представители знака не станут никого посвящать в подробности.

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Весы

Весы — как главные эстеты зодиакального круга, уверены: все, что их окружает, должно быть как красиво, так и безупречно, и их жизнь в этом смысле исключением не является. Любую подробность своего существования, которая не списывается в такую картину, они оставляют в тайне от других, предпочитая переживать ее наедине с самими собой.

Стрелец

Стрельцы — как главные оптимисты зодиакального круга — стараются не обращать внимания на окружающих и уж тем более не посвящают в них других людей. Они уверены, что нельзя никого нагружать собственным негативом, поскольку его в нашей жизни и так достаточно, особенно — сейчас, а они со всем справятся сами.

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