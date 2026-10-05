- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 1710
- Время на прочтение
- 2 мин
Астролог назвал знаки Зодиака, которые скрывают истинное положение вещей, делая вид, что у них все в порядке
У каждого из нас в жизни случаются как радости, так и неудачи, но не все готовы адекватно обсуждать это с окружающими.
Кто-то не стесняется плакаться в жилетку все, кто проявляет хоть какой-то интерес к их делам, а кто-то — предпочитает все скрывать и ни с кем свою жизнь не обсуждать.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые скрывают истинное положение своих вещей, делая вид, что у них все в порядке.
Близнецы
Близнецы не хотят, чтобы их жизнь — деловую и особенно личную — обсуждали за их спиной. Конечно, они понимают, что полностью исключить такую возможность нельзя, но уж от них помощи в этом вопросе недоброжелатели — или просто сплетники — точно не дождутся: представители знака не станут никого посвящать в подробности.
Весы
Весы — как главные эстеты зодиакального круга, уверены: все, что их окружает, должно быть как красиво, так и безупречно, и их жизнь в этом смысле исключением не является. Любую подробность своего существования, которая не списывается в такую картину, они оставляют в тайне от других, предпочитая переживать ее наедине с самими собой.
Стрелец
Стрельцы — как главные оптимисты зодиакального круга — стараются не обращать внимания на окружающих и уж тем более не посвящают в них других людей. Они уверены, что нельзя никого нагружать собственным негативом, поскольку его в нашей жизни и так достаточно, особенно — сейчас, а они со всем справятся сами.
Читайте также:
Меркурий в Скорпионе с 30 сентября до 6 декабря 2026 года: что нас ждет в это время
Лилит в Деве с 14 сентября 2026 по 11 июня 2027 года: почему этот период непростой
Марс во Льве с 28 сентября до 26 ноября 2026: что нас ждет во время выхода воинственной энергии