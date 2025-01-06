Цікава головоломка з сірниками 1-8=7: має три правильних відповіді

Тільки люди з високим IQ впораються з рівнянням за 30 секунд, а ті що знайдуть три правильних відповіді - генії

Головоломки з сірниками, в яких потрібно переставити сірник, популярні серед дорослих та дітей. Розгадувати їх – одне задоволення. Головоломки з сірниками – це не лише цікава розвага, але й ефективний спосіб тренувати мозок. Вони допомагають розвивають логічне мислення та сприяють підтриманню розумової активності. Завдяки своїй простоті та універсальності, такі задачі підходять для людей будь-якого віку.

Щоб вирішити головоломку, потрібно перемістити лише один сірник

Перед вами рівняння 1-8 = 7. Його потрібно зробити правильним, переклавши лише один сірник.

Не поспішайте здаватися, спробуйте розгадати. Ця головоломка цікава ще й тим, що має зразу три правильні рішення.

Перше рішення. Сірник зі знака дорівнює перекладаємо до мінуса і робимо з нього рівно. В результаті отримаємо правильне рівняння 1 = 8-7

Друге рішення. З вісімки робимо шістку, зайвий сірник додаємо до мінуса. Виходить 1+6=7

Третє рішення. З вісімки робимо нуль, а з одиниці робимо сімку. Підсумок: 7-0 = 7.

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