Ситуация на Сумщине / © Deepstatemap

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Российской оккупационной армии удалось закрепиться в Сумской области на отрезке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка. Оккупанты продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, также сложной является ситуация в Локнях.

Об этом говорится в аналитическом обзоре мониторинговой группы DeepState

Аналитики отметили, что длительное время Сумщину можно было воспринимать как «серую зону», поскольку «бойцы Сил Обороны пытались и пытаются сдерживать врага, осуществляя поражение дронами по перемещению и попытках накапливаться».

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«Однако стоит констатировать, что им [россиянам] удалось закрепиться по отрезку Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и они продолжают осуществлять попытки зайти в Беловоды, а также сложной является ситуация в Локнях», — говорится в обзоре.

В группе DeepState отметили, что украинские подразделения активно работают по оккупантам в упомянутых населенных пунктах, в частности недавно операторы дронов ГПСУ ликвидировали вражескую пехоту, которая забежала в дома в Беловодах.

«Силам Обороны удалось несколько стабилизировать резкое продвижение в глубину Сумщины, а экипажи ежедневно и каждую ночь уничтожают пехоту, которая лезет, как саранча, пытаясь, хоть и с большими потерями, занять еще территории», — отметили аналитики.

Как развивалось наступление россиян на Сумщине

В группе DeepState напомнили, что еще в первых числах марта россияне предприняли первые попытки занять позиции на Сумщине в процессе активного вытеснения бойцов СОУ с Курщины.

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«Заняв Свердликово, враг начал вытеснять наши позиции из-под границы и формировать возможность для перекрытия логистики», — говорится в обзоре.

Аналитики рассказали, что первые попытки захода на Сумщину начались из села Новенькое, которые закончились без успеха, поскольку село фактически было разрушено и оккупантам пришлось прятаться в построенных позициях или в посадках. Силам Обороны тогда удалось оттеснить противника, но активное давление и работа дронами не дала возможности там находиться долго.

«Далее развитие событий набирало обороты через Журавку и некоторое время Силам Обороны удавалось сдерживать и осуществлять поражение по врагу вдоль границы», — говорится в обзоре.

По информации DeepState, через Новенькое враг осуществлял заход в глубину и двигался в сторону Басовки, чтобы попытаться закрепиться на данной местности и перекрыть логистики в Суджу. Но Силам Обороны удавалось долго сдерживать врага, в частности, работой дронов, куда подтянули подкрепление для стабилизационных мероприятий.

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«Из-за отсутствия успехов на данном участке враг начал искать новые попытки продвижений и надавил на Журавку и Веселовку… Враг нащупал слабое место между Журавкой и Новеньким, используя посадки для захода вглубь», — говорится в обзоре.

По словам аналитиков, постоянное давление российской пехоты сказалось и количеством они взяли преимущество в данном районе.

Напомним, прокремлевские ресурсы в субботу, 24 мая, распространили ложную информацию об установлении контроля российских войск над населенным пунктом Юнаковка в Сумской области