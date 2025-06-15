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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
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Звичні продукти можуть спричинити втрату водійських прав

Деякі продукти можуть вплинути на показники алкотестера вже за кілька хвилин після вживання.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Водій

Водій / © Pexels

В Україні почастішали випадки, коли тверезі водії потрапляють у неприємності через хибні результати перевірки на алкоголь. Причина — деякі звичні продукти здатні викликати реакцію алкотестера, схожу на сп’яніння. Про це попереджають дієтологи та юристи, наголошуючи: навіть невинний перекус перед дорогою може коштувати водієві прав і значного штрафу.

Про це пише Автотема.

Їжа, що вводить алкотестер в оману

Фахівці пояснюють, що певні ферментовані або стиглі продукти можуть викликати тимчасове зростання рівня спирту в організмі або мати запах, який поліція може розцінити як ознаку вживання алкоголю. Найчастіші «провокатори»:

  • Квас — містить невелику кількість спирту через природне бродіння.

  • Молочні продукти, зокрема кефір, ряжанка, йогурт — мають схожі властивості.

  • Стиглі або переспілі фрукти — банани, груші, виноград, при надмірному вживанні здатні запускати процеси бродіння в організмі.

У закритому просторі автомобіля, особливо при фізичній втомі або недостатньому провітрюванні, це може дати хибнопозитивний результат при перевірці алкотестером.

Різкий запах — ще одна проблема

Поліція також може звернути увагу на запах, що йде від водія. Деякі продукти, хоч і не містять алкоголю, залишають специфічний аромат, який може сприйматися як спроба замаскувати сп’яніння:

Часник і цибуля — створюють різкий «післясмак», схожий на запах перегару.

Жувальна гумка або м’ятні цукерки — можуть викликати підозру у бажанні приховати запах алкоголю.

Мариновані овочі та соління — іноді посилюють процеси травлення та бродіння.

У таких випадках патрульні можуть скласти протокол за ознаками алкогольного сп’яніння навіть без явних доказів, а водія може чекати штраф від 17 тисяч гривень і позбавлення прав щонайменше на рік.

Нагадаємо, раніше ми публікували список ліків і продуктів, які можуть вплинути на результати алкотестера.

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