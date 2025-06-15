Війна Ірану та Ізраїлю: Клімкін розповів, як її може використати Росія

Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами / © ТСН.ua

Реклама

Ізраїль та Іран обмінялися масштабними ракетними ударами. Наслідки конфлікту можуть відчуватися у всьому світі. Зокрема, його використає РФ.

Про це розповів колишній глава МЗС Павло Клімкін в інтерв’ю "Ліга".

Емоційний сплеск, який піде як хвиля після цієї атаки, може призвести до абсолютно непередбачуваних наслідків для ісламського світу.

Реклама

Клімкін запевняє: для російської пропаганди ця тема теж стане пріоритетною, а розкручувати її вона буде насамперед на Заході.

"Скажуть: "Бачите, Ізраїль же готовий захищати свою безпеку, а ми ж вам кажемо, що захищаємо якусь там нашу безпеку, як ми вважаємо. Ну, НАТО йде до нас, ось ми його боїмося". Я не знаю, чого може боятися ядерна держава, але все одно "ми цього боїмося", — сказав Клімкін.

За словами ексглави МЗС, у світі розпочнуться дуже непрості дискусії. Українським дипломатам доведеться викладатися на повну, щоб пояснити, чому не можна проводити паралелі між війною в Україні та на Близькому Сході. Як зазначив дипломат, довести, що це “притягнуто за вуха”, буде дуже непросто.

Як ми писали раніше, за даними Fox News, Ізраїль 14 червня завдав удару по іранській газовій інфраструктурі поблизу Бандар-Аббаса. За словами ізраїльських чиновників, удар мав на меті надіслати сигнал чиновникам у Тегерані.

Реклама

Kan News пише, що Ізраїль має намір атакувати більше іранської інфраструктури. У свою чергу, іранські медіа повідомляли, що протягом кількох годин очікуються удари по Ізраїлю.

Пізно ввечері 14 червня Іран завдав ударів безпілотниками й ракетами по Ізраїлю. Ізраїльський 13-й канал посилається на «початкові повідомлення» про те, що іранські ракети вразили північне прибережне місто Хайфа та сусіднє місто Тамра.