Иран может атаковать одну из стран ЕС: правительство готовит бомбоубежища для населения

На Кипре готовятся к иранским ударам

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Республика Кипр — ближайшее государство ЕС в зоне конфликта на Ближнем Востоке — ужесточает меры безопасности на фоне роста опасений по поводу возможных иранских авиаударов. Власти ввели в эксплуатацию специальное приложение для уведомлений, которое должно помочь гражданам найти укрытие в случае иранского нападения.

Об этом сообщает BILD.

Новая система оповещения и бомбоубежища

По информации Министерства внутренних дел Кипра, на острове насчитывается около 2200 бомбоубежищ. Для оперативного реагирования в случае угрозы запущено мобильное приложение SafeCY. Он использует геолокацию, чтобы помочь пользователям быстро найти ближайшее укрытие, а также содержит подробные инструкции и полезную информацию о действиях во время атаки.

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Власти Кипра выражают серьезную обеспокоенность, ведь на территории страны расположены две военные базы Великобритании. Эти объекты могут стать потенциальными целями для ударов со стороны Ближнего Востока. Ключевая британская база Акротири находится к западу от порта Лимасол.

Угрозы Ирана и передислокация самолетов

Накануне Иран открыто предостерег сторонников Израиля (среди которых Великобритания, США и Франция) от помощи Тель-Авиву в отражении иранских атак. По сообщениям иранских государственных СМИ, в случае такой помощи Исламская Республика угрожает нанести удары по их военным базам и кораблям в регионе.

Ситуация обострилась и потому, что после начала войны Израиль опрокинул часть своих самолетов на Кипр, чтобы обезопасить их от иранских ударов. С тех пор вокруг гражданских аэропортов Ларнаки и Пафоса были усилены меры безопасности.

Близость к эпицентру событий

Кипр расположен примерно в 250 километрах от Израиля, что является чрезвычайно малым расстоянием. Местные СМИ сообщают , что жители южного побережья острова ночью могут своими глазами наблюдать в небе иранские атаки и работу израильской системы противоракетной обороны. Пресссекретарь правительства Кипра Константинос Летибиотис подтвердил эти сведения в эфире греческого телевидения.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Иране заявили о прекращении атак на Израиль при условии, что Тель-Авив остановит свою военную кампанию против Исламской Республики. В то же время, министр иностранных дел Ирана подчеркнул, что иранские удары — это лишь ответ на агрессию Израиля.

Также мы писали, что по данным СМИ , Иран выпустил десятки баллистических ракет по Израилю, многие из которых были нацелены на гражданские районы, что повлекло за собой серьезные последствия.