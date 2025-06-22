ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3598
Час на прочитання
2 хв

Усик несподівано припинив 12-річну співпрацю зі своїм промоутером

Про рішення оголосили перед боєм українця за звання абсолютного чемпіона світу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Олександр Усик і Олександр Красюк

Олександр Усик і Олександр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером Олександром Красюком.

Про це сам Красюк оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Усик та Красюк, який є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочали співпрацю 2013 року, коли Олександр перейшов з аматорського боксу на професійний ринг.

За час роботи з Красюком український боксер став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах – важкому та надважкому.

"Це була чудова подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. Повертаючись у 2013 рік, я дав тобі слово – і я його дотримав.

Тоді ніхто не вірив, що ми спроможні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Досягнення, які нам підкорилися разом:

  • Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

  • Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

  • Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

  • Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

  • Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, честь бути пожиттєвим промоутером дворазового абсолютного чемпіона.

Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все", – написав Красюк.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
3598
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie