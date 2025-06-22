Усик несподівано припинив 12-річну співпрацю зі своїм промоутером

Олександр Усик і Олександр Красюк / Фото: @queensberrypromotions / @leighdawneysportpix

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером Олександром Красюком.

Про це сам Красюк оголосив на своїй сторінці в Instagram.

Усик та Красюк, який є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочали співпрацю 2013 року, коли Олександр перейшов з аматорського боксу на професійний ринг.

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За час роботи з Красюком український боксер став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах – важкому та надважкому.

"Це була чудова подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. Повертаючись у 2013 рік, я дав тобі слово – і я його дотримав.

Тоді ніхто не вірив, що ми спроможні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.

Досягнення, які нам підкорилися разом:

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Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.

Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.

Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.

Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.

Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, честь бути пожиттєвим промоутером дворазового абсолютного чемпіона.

Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все", – написав Красюк.

Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

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