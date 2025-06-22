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Усик несподівано припинив 12-річну співпрацю зі своїм промоутером
Про рішення оголосили перед боєм українця за звання абсолютного чемпіона світу.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик припинив співпрацю зі своїм багаторічним промоутером Олександром Красюком.
Про це сам Красюк оголосив на своїй сторінці в Instagram.
Усик та Красюк, який є генеральним директором промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочали співпрацю 2013 року, коли Олександр перейшов з аматорського боксу на професійний ринг.
За час роботи з Красюком український боксер став абсолютним чемпіоном світу у двох дивізіонах – важкому та надважкому.
"Це була чудова подорож – 12 років неймовірних успіхів. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити гру. Повертаючись у 2013 рік, я дав тобі слово – і я його дотримав.
Тоді ніхто не вірив, що ми спроможні досягти того, що запланували. Але з Божою допомогою ми виконали неможливу місію.
Досягнення, які нам підкорилися разом:
Вересень 2016 – чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі.
Січень 2018 – чемпіон світу за версіями WBO та WBC у важкій вазі.
Липень 2018 – абсолютний чемпіон світу у важкій вазі.
Вересень 2021 – чемпіон світу за версіями WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
Травень 2024 – абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі.
Мрія стала реальністю. Дякую за все, що ми пройшли разом, честь бути пожиттєвим промоутером дворазового абсолютного чемпіона.
Нехай Господь благословить тебе і веде далі. Дякую Богу за все", – написав Красюк.
Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні “Вемблі” в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
У послужному списку 38-річного Усика 23 перемоги (14 – нокаутом) у 23 поєдинках. В останньому бою українець у грудні 2024-го в реванші переміг британця Тайсона Ф’юрі, захистивши титули WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.