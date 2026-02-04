Девушка проглотила ложку из-за своего собаки: что произошло дальше

Девушка и собака

28-летняя бельгийка Рэйми Амелинкс случайно проглотила 17-сантиметровую ложку из-за того, что на нее во время употребления йогурта напрыгнула ее собака. Но девушка сохранила это в секрете, пока не поняла серьезность ситуации.

Об этом пишет Mirror.

Что известно об инциденте с проглоченной ложкой

Женщина рассказала, что почувствовала, как ложка плавно скользит в желудок, и ей пришлось выбрать между тем, чтобы задохнуться или проглотить ее полностью. Сначала Рейми пыталась достать ложку рукой, но события развивались слишком быстро. Девушка скрыла инцидент от своего парня до вечера.

Когда поняла серьезность ситуации, женщина обратилась к врачам. Специалисты сказали, что ложка слишком велика для природного прохождения, поэтому пришлось проводить гастроскопию под местной анестезией. Во время процедуры ложку вращали в желудке, что повлекло за собой небольшое желудочное кровотечение, но удалось избежать хирургического вмешательства.

«Та ночь была тяжелая, я чувствовала, как ложка двигается, иногда даже между ребрами. Это было поистине ужасно. Я чувствовала вздутие живота и тошноту, и не могла есть, не чувствуя себя странно. Спать было тяжело, потому что каждая позиция напоминала мне ложку в животе», — вспоминает Рейми.

После удаления ложки Рейми быстро поправилась, хотя некоторое время чувствовала боль в горле и чувствительность желудка.

«Однако я все же завоевала репутацию «той девушки с ложкой» на всю жизнь. На следующий день я вернулась к работе, как обычно. Мои коллеги не поверили мне, пока я не показала им рентгеновский снимок», – делится потерпевшая.

Ложка в животе

Несмотря на устрашающий опыт, женщина сохранила ложку как память, а ее парень планирует превратить ее в уникальное произведение искусства. Рейми также поделилась советами, учитывая пережитое.

«Увлеченные собаки + еда на коленях = зона риска. Научите их команде «ждать» или «тихо» для прыжков», - заключила девушка.

Раньше мы писали о том, что неожиданная находка в кишечнике едва не стоила человеку жизни.

Муж из Львовщины оказался в шаге от смерти из-за постороннего предмета в кишечнике, который врачи сначала приняли за большой желчный камень. Во время обследований в нескольких больницах образование вызвало частичную кишечную непроходимость, дивертикул и нарушение оттока желчи, что привело к механической желтухе и холангиту. Хирурги обнаружили, что у «конкремента» необычная структура с воздухом внутри — и оказалось, что это персиковая косточка, которая могла находиться в кишечнике годами.

Потерпевшему провели малоинвазивное эндоскопическое вмешательство, извлекли постороннее тело через рот, устранили воспаление желчных протоков и установили билиарный стент. Пациент быстро поправился, а врачи отмечают, что своевременное обращение спасло его от потенциально роковых последствий.