Могилевская резко ответила на критику ее материнства в Сети: "Я расплакалась"

Украинская певица Наталья Могилевская прокомментировала хейтерские упреки о воспитании своих двух детей и рассказала, как на самом деле проводит время с ними.

В Instagram артистке начали писать, что она якобы пятилетнюю дочь Соню «больше воспринимает». Вероятно, такое ложное представление у пользователей сложилось из-за очень редкого появления старшей Мишель у мамы в фотоблоге. Могилевская объяснила, что на самом деле все не так, как кажется.

Подросток Мишель, по словам исполнительницы, сама не хочет сниматься в роликах. Но певица отметила, что это отнюдь не означает, что она уделяет меньше внимания старшему ребенку. Наоборот звездная мама подчеркнула, что постоянно проводит с ней время и много общается на разные темы.

«Старшая дочь требует гораздо больше внимания. Просто она подросток и ей не очень хочется сниматься с мамой. Мы очень много работаем над духовным ростом, ценностями, которых сегодня нет. Я просыпаюсь очень рано. Если раньше я делала медитации, то сейчас я читаю книги о воспитании детей. Как именно работаю с ребенком? Прежде всего, задаю очень много разных вопросов, чтобы заставить его рефлексировать. Важно, чтобы он сам учился думать», — поделилась Наталья.

Артистка также поделилась незаурядным прогрессом Мишель. Как известно, с момента усыновления уже прошло около четырех лет. И за это время, по словам Могилевской, девушка постепенно приобретает новые ценности и расширяет мировоззрение.

«Не знаю, какой будет Соня, потому что она еще маленькая. Но я точно знаю, что моя старшая дочь будет сердечным и классным ребенком. Я расплакалась! Она нереальная! Она такие результаты дала за четыре года», — не сдерживая эмоций, отметила звездная мама.

