- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 601
- Время на прочтение
- 1 мин
Россияне ударили по рынку с людьми: есть погибшие и раненые
Сегодня в Дружковке российские войска обстреляли кассетными снарядами рынок, где находились мирные жители.
Сегодня, 4 февраля, российские войска совершили массированный обстрел Дружковки в Донецкой области. Под удар попал местный рынок, где традиционно собираются люди утром.
По информации главы Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина, в настоящее время известно о по меньшей мере 7 погибших и 8 раненых. Окончательное количество жертв уточняется.
Обстрел был произведен кассетными снарядами, также враг сбросил две авиабомбы на город. В результате удара повреждена промышленная зона, три многоэтажки и три частных дома. На месте работают спасательные службы и медики, оказывая помощь пострадавшим.
"Это еще одно целенаправленное военное преступление и доказательство того, что все российские заявления о "перемирии" не стоят ничего", — подчеркнул Вадим Филашкин.
Власти области призывают жителей эвакуироваться в более безопасные регионы и позаботиться о собственной безопасности и безопасности родных.
Это не первый случай атак по рынкам в последние дни. 2 февраля российские войска атаковали боевым дроном один из рынков Харькова. Тогда пострадали два человека, а несколько торговых павильонов были повреждены.