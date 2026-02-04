Не дайте трубам лопнуть этой зимой: пять действенных методов, которые реально работают

Защита труб от замерзания: как их спасти зимой / © Фото из открытых источников

Морозная зима 2026 застала многих украинцев врасплох. Самое слабое место любого дома в такие дни — водопроводные трубы. Замерзая, вода превращается в лед, расширяется и буквально разрывает трубы, а это чревато ночными «фонтанами» в квартире и большими затратами на ремонт. Чтобы избежать этого, достаточно немного предусмотрительности.

Прежде всего, уделите внимание трубам под мойкой. За закрытой дверцей шкафов температура часто падает, потому что туда не проникает теплый воздух из комнаты. Простое решение — оставлять дверцу открытой на ночь или во время сильных морозов. Тепло свободно циркулирует и трубы остаются в безопасности.

Во-вторых, следите, чтобы температура в комнатах не опускалась ниже 13 градусов. Стабильное тепло — самый надежный щит против аварий.

Еще один важный совет — вода должна постоянно двигаться. Когда на улице морозы усиливаются, откройте кран, чтобы вода текла едва заметной струйкой. Даже минимальное движение жидкости предотвращает образование ледяных пробок. Особенно это актуально, если вы планируете на несколько дней оставить дом без присмотра. И ни в коем случае не выключайте отопление полностью — минимальный уровень тепла спасет систему от разрыва.

Не забывайте про холодные зоны — подвалы, чердаки, гаражи. Трубы здесь нуждаются в дополнительном утеплении. Изоляция из пенополистирола или вспененного полиэтилена стоит копейки по сравнению с ценой новых труб и сантехники. Она легко одевается и сохраняет тепло даже в сильные морозы.

Следуя этим простым советам, вы переживете зиму без неприятных сюрпризов и лишних трат.