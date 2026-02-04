Могилевська різко відповіла на критику її материнства в Мережі: "Я розплакалася"

Наталія Могилевська / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка Наталія Могилевська прокоментувала гейтерські закиди про виховання своїх двох дітей та розповіла, як насправді проводить час із ними.

В Instagram артистці почали писати, що вона нібито п’ятирічну доньку Соню «більше сприймає». Вочевидь, таке хибне уявлення у користувачів склалося через дуже рідкісну появу старшої Мішель у мами в фотоблогу. Могилевська пояснила, що насправді все не так, як здається.

Підлітка Мішель, за словами виконавиці, сама не хоче зніматися у роликах. Але співачка наголосила, що це аж ніяк не означає, що вона приділяє менше уваги старшій дитині. Навпаки зіркова мама підкреслила, що постійно проводить з нею час і багато спілкується на різні теми.

«Старша донька потребує набагато більше уваги. Просто вона підліток і їй не дуже хочеться зніматися із мамою. Ми дуже багато працюємо над духовним зростанням, цінностями, яких сьогодні немає. Я прокидаюсь дуже рано. Якщо раніше я робила медитації, то зараз я читаю книжки про виховання дітей. Як саме працюю з дитиною? Насамперед ставлю дуже багато різних запитань, щоб змусити її рефлексувати. Важливо, щоб вона сама вчилася думати», — поділилася Наталія.

Артистка також поділилася неабияким прогресом Мішель. Як відомо, від моменту вдочеріння вже минуло близько чотирьох років. І за цей час, за словами Могилевської, дівчинка поступово набуває нових цінностей і розширює світогляд.

«Не знаю, якою буде Соня, бо вона ще маленька. Але я точно знаю, що моя старша донька буде сердечною та класною дитиною. Я розплакалася! Вона нереальна! Вона такі результати дала за чотири роки», — не стримуючи емоцій, зазначила зіркова мама.

