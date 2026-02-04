Працював з Bad Bunny і отримав "Греммі": український артист не зміг потрапити на церемонію і обурив причиною

M1SHKA / © instagram.com/mishka_the1

Український артист та саундпродюсер M1SHKA не зміг потрапити на урочисту церемонію вручення премій "Греммі-2026".

Про це музикант розповів у своєму Instagram. Артистові вже вдруге випадає така нагода, проте обидва рази йому довелося відмовитися. Вперше M1SHKA мав поїхати на "Греммі" 2023 року. Тоді, до речі, музикант виборов статуетку за роботу над альбомом Motomami – іспанської співачки Розалії. Проте артист не зміг поїхати, оскільки на тлі війни та його служби виїзд з України був неможливим.

Цьогоріч M1SHKA знову покликали на "Греммі". Цього разу артиста запросила команда пуерто-риканського співака Bad Bunny. До слова, українець працював над альбомом виконавця Debí Tirar Más Fotos, який цьогоріч виборов "Греммі". M1SHKA отримав запрошення 16 січня, але знову не зміг поїхати, оскільки до 1 лютого, а саме тоді відбулась церемонія, він би просто не встиг отримати дозвіл на виїзд.

Допис M1SHKA / © instagram.com/mishka_the1

"Мене знову покликали на "Греммі". І я знову не зміг поїхати. 2023 року я був в Україні: війна, служба - виїзд був неможливий. Цього року історія повторилась: 16 січня мене запросила команда Bad Bunny, а церемонія - 1 лютого. Для світу це "спонтанно". Для українця — часто просто нереально встигнути з документами й дозволами", - поділився артист.

M1SHKA наголосив, що це чудово, що Україна звучить на світовій сцені і про українців дізнаються як про талановитих митців. Проте артистові прикро, що доводиться пропусками масштабні події. Коли українці втрачають нагоду засяяти на світовій сцені, то росіяни нею користуються.

"Україна вже звучить на світовій сцені, але фізично бути там інколи складніше, ніж зробити роботу, за яку тебе туди кличуть. Не хочеться, щоб росіяни користувалася можливостями, які ми пропускаємо", - обурився артист.

