За життя трьох гірників, поранених у Тернівці на Дніпропетровщині, досі борються медики. Загалом у стаціонарі залишаються 13 людей. Автобус, у якому вони поверталися зі зміни, атакували російські безпілотники. Унаслідок подвійного удару на місці загинули дев'ятеро шахтарів та троє людей, що кинулись на допомогу. Ще шістнадцятеро дістали поранення.

Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна дізналася, як рятують найтяжчих пацієнтів.

«Почало всього трусити»: спогади 22-річного Дмитра

Дмитру лише 22 роки, але він уже п’ять років працює в шахті. Зараз хлопець ледь ворушить губами і бачить лише на одне око — наслідок зустрічі з російським «Шахедом». Він згадує момент першого влучання:

Дмитро, поранений шахтар: «Почало автобус трусити, вікна повибивало. Як могли, вибігали з салону. Бус втратив керування і врізався у паркан біля заправки».

Дмитро зміг вибратися самотужки. Попри порізи склом, він разом із колегами кинувся рятувати тих, хто залишився в палаючому автобусі. Саме в цей момент росіяни завдали другого удару — так званого подвійного удару, що цілив у рятувальників та вцілілих.

Дмитро, поранений шахтар: «Чоловіка почали з жінкою відносити подалі від автобуса, і тут почав він дзижчати — "Шахед" — і поцілив у мене. Загорілася на мені куртка, штани...»

Дмитро зміг скинути охоплений вогнем одяг. До лікарні його, як і багатьох інших, доправляли звичайні перехожі на власних автівках.

Битва за життя: стан поранених

Лікарі у Дніпрі працюють цілодобово. Дмитру вже зробили кілька складних операцій на животі та оці, попереду — тривала ревізія поранень.

На сусідньому ліжку — досвідчений гірник Віталій. Його обличчя настільки обпалене, що знайомі не одразу змогли його впізнати. Чоловік наразі перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

Найтяжчим пацієнтом залишається 28-річний Денис. У нього вкрай складні поранення голови та внутрішніх органів.

Лікарі про стан Дениса: «Він ще вкрай важкий. Те, що побачили хірурги, коли відкрили живіт — це було страшно. Кілька бригад робили все можливе, аби не допустити фатальних наслідків».

Свідомий злочин

Трагедія в Тернівці забрала життя 12 людей. Дані розслідування свідчать про те, що російські пілоти дронів чітко бачили: ціль — цивільний автобус із робочими. Вони спостерігали, як люди намагаються врятувати поранених, і свідомо вдарили вдруге.

Наразі зі шістнадцяти поранених 13 залишаються у шпиталях. Стан п'яти гірників оцінюється як тяжкий.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по цивільному автобусу, який після зміни перевозив шахтарів з підприємства ДТЕК. За оновленою інформацією, загинуло 12 людей, ще щонайменше 16 зазнали поранень.

