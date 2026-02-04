ТСН у соціальних мережах

Гламур
148
1 хв

Маша Фокіна на рідкісних фото показала, який зараз вигляд має її 7-річний син-красень

Артистка поділилась свіжими фото з Габріелем.

Валерія Сулима
Маша Фокіна

Маша Фокіна / © instagram.com/mashafokina

Українська співачка Маша Фокіна поділилась рідкісними фото зі своїм 7-рінчим сином-красунчиком.

Габріель нечастий гість в маминому Instagram. Проте артистка дедалі активніше ділиться їхніми спільними кадрами. Цього разу знаменитість показала, як проводить час із дитиною.

Маша Фокіна разом із Габріелем побувала в кав'ярні. Там вони влаштували імпровізований фотосет. Перша світлина більш серйозна – співачка та її син усміхнено позували перед об'єктивом фотокамери. При цьому артистка ніжно обіймала хлопчика.

Маша Фокіна з сином / © instagram.com/mashafokina

Маша Фокіна з сином / © instagram.com/mashafokina

Інший кадр був більш кумедним. Маша Фокіна підставила ріжки Габріелю, поки той нічого не підозрював.

Маша Фокіна з сином / © instagram.com/mashafokina

Маша Фокіна з сином / © instagram.com/mashafokina

До речі, на знімках можна розгледіти, як син-красень виконавиці вже помітно підорослішав. Хлопчик підріс та неабияк змінився. Незмінною лишається лише зачіска Габріеля з довгими кучерями.

Зазначимо, Маша Фокіна народила сина у грудні 2018 року. Батько хлопчика – бізнесмен Геннадій Шпілер, за якого артистка вийшла заміж того ж таки року.

Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк замилувала фото з сином. Знаменитість показала, як її наречений проводить час із 7-місячним Оскаром.

