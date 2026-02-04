- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
Маша Фокіна на рідкісних фото показала, який зараз вигляд має її 7-річний син-красень
Артистка поділилась свіжими фото з Габріелем.
Українська співачка Маша Фокіна поділилась рідкісними фото зі своїм 7-рінчим сином-красунчиком.
Габріель нечастий гість в маминому Instagram. Проте артистка дедалі активніше ділиться їхніми спільними кадрами. Цього разу знаменитість показала, як проводить час із дитиною.
Маша Фокіна разом із Габріелем побувала в кав'ярні. Там вони влаштували імпровізований фотосет. Перша світлина більш серйозна – співачка та її син усміхнено позували перед об'єктивом фотокамери. При цьому артистка ніжно обіймала хлопчика.
Інший кадр був більш кумедним. Маша Фокіна підставила ріжки Габріелю, поки той нічого не підозрював.
До речі, на знімках можна розгледіти, як син-красень виконавиці вже помітно підорослішав. Хлопчик підріс та неабияк змінився. Незмінною лишається лише зачіска Габріеля з довгими кучерями.
Зазначимо, Маша Фокіна народила сина у грудні 2018 року. Батько хлопчика – бізнесмен Геннадій Шпілер, за якого артистка вийшла заміж того ж таки року.
Нагадаємо, нещодавно ведуча Леся Нікітюк замилувала фото з сином. Знаменитість показала, як її наречений проводить час із 7-місячним Оскаром.