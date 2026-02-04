Анна Саліванчук натякнула на новий роман і заінтригувала сюрпризом від залицяльника: "Очі світяться"

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Реклама

Українська акторка Анна Саліванчук натякнула на зміни в особистому житті.

Лише нещодавно артистка стверджувала, що її кохання обов’язково її знайде та подарує ще дітей. І схоже, у житті Анни з’явився залицяльник. Зірка в Instagram поділилася миттю, де буквально сяє від щастя. В її руках видніється розкішний букет весняних квітів. Під композицію «Тюльпани» Анна танцює та випромінює легкість і закоханість.

Водночас акторка постала в атласному піжамному комплекті й халаті із пір’ям. Усмішка Саліванчук сказала більше за будь-які слова. А ще більше олії у вогонь підлив підпис до ролику, де вона дякує загадковому чоловіку за такий сюрприз.

Реклама

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто», — заінтригувала зізнанням Саліванчук.

До слова, шанувальники артистки у коментарях засипали її компліментами та зізналися, що відчули її щастя навіть через екран.

Жінка з квітами розквітає ще більше. Красуня

Особливо гарна Анна з квітами

Дуже красивий букет тюльпанів, тобі дуже личить усмішка, красуне!

Нагадаємо, Анна Саліванчук до 2023 року була у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим. Після розриву восьмирічного подружнього життя акторка виховує двох синів — Гліба та Микиту. Раніше зірка ділилася, що саме її не влаштовувало в ексчоловіку.