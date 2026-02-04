ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
242
Час на прочитання
1 хв

Анна Саліванчук натякнула на новий роман і заінтригувала сюрпризом від залицяльника: "Очі світяться"

Акторка звернулася до загадкового чоловіка з вдячністю.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Анна Саліванчук

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Українська акторка Анна Саліванчук натякнула на зміни в особистому житті.

Лише нещодавно артистка стверджувала, що її кохання обов’язково її знайде та подарує ще дітей. І схоже, у житті Анни з’явився залицяльник. Зірка в Instagram поділилася миттю, де буквально сяє від щастя. В її руках видніється розкішний букет весняних квітів. Під композицію «Тюльпани» Анна танцює та випромінює легкість і закоханість.

Водночас акторка постала в атласному піжамному комплекті й халаті із пір’ям. Усмішка Саліванчук сказала більше за будь-які слова. А ще більше олії у вогонь підлив підпис до ролику, де вона дякує загадковому чоловіку за такий сюрприз.

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

Анна Саліванчук / © instagram.com/salivanchuk.anna

«Коли очі світяться і тюльпани у вазі, все зрозуміло. Дякую, сам знаєш хто», — заінтригувала зізнанням Саліванчук.

До слова, шанувальники артистки у коментарях засипали її компліментами та зізналися, що відчули її щастя навіть через екран.

  • Жінка з квітами розквітає ще більше. Красуня

  • Особливо гарна Анна з квітами

  • Дуже красивий букет тюльпанів, тобі дуже личить усмішка, красуне!

Нагадаємо, Анна Саліванчук до 2023 року була у шлюбі з народним депутатом Олександром Божковим. Після розриву восьмирічного подружнього життя акторка виховує двох синів — Гліба та Микиту. Раніше зірка ділилася, що саме її не влаштовувало в ексчоловіку.

Дата публікації
Кількість переглядів
242
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie