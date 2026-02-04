ТСН у соціальних мережах

Тесть Брукліна Бекхема вперше відреагував на його ворожнечу із зірковою родиною й дав пораду

Батько Ніколи Пельтц порушив мовчанку і став на бік молодого подружжя.

Бруклін Бекхем з дружиною Ніколою Пельтц та її батьком

Бруклін Бекхем з дружиною Ніколою Пельтц та її батьком / © instagram.com/nicolaannepeltz

83-річний мільярдер Нельсон Пельтц вперше заговорив про сімейну ворожнечу, що спалахнула навколо його доньки Ніколи та зятя Брукліна Бекхема.

Під час сесії питань і відповідей на події WSJ Invest Live у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, бізнесмен спочатку пожартував про висвітлення родини в медіа: «Моя родина з’являлася в пресі? Я навіть не помічав».

Нельсон зазначив, що давав подружжю поради, як поводитися у складних ситуаціях, і радив «триматися подалі від преси», пише Page Six. Про шлюб Ніколи з Брукліном він висловився доволі тепло: «Моя дочка і Бекхеми — це зовсім інша історія, і сьогодні ми не будемо про це говорити. Але скажу, що моя дочка чудова, мій зять Бруклін — чудовий. Сподіваюся, що вони проживуть довге й щасливе подружнє життя».

Бруклін Бекхем з дружиною Ніколою Пельтц та її батьком / © instagram.com/nicolaannepeltz

Бруклін Бекхем з дружиною Ніколою Пельтц та її батьком / © instagram.com/nicolaannepeltz

До слова, конфлікт у родині Бекхемів набрав обертів минулого місяця після того, як Бруклін у публічній заяві різко розкритикував своїх батьків, Девіда та Вікторію, звинувативши їх у спробі зруйнувати його шлюб з Ніколою та пригадав «неналежну» поведінку своєї матері на весіллі 2022 року.

Після цього брати і сестра Брукліна — Ромео, Круз і Гарпер — стали на бік батьків, публічно підтримавши Вікторію під час Тижня моди в Парижі, де вона отримала престижну нагороду від французького уряду.

Нагадаємо, ще з весни минулого року ходили чутки про конфлікт Брукліна з родиною. Сам Бекхем заявив, що довгий час жив під тиском батьків, а коли ті відмовилися прийняти його дружину та намагалися перешкодити їхнім стосункам, він вирішив порвати будь-які зв’язки з сім’єю.

