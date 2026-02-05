Возвращение украинских пленных: первые видео на родной земле

Возвращение украинских пленных / © Владимир Зеленский

Реклама

В четверг, 5 февраля, состоялся первый в этом году обмен пленными, в результате которого в Украину вернулось 150 украинских военных и семеро гражданских.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, опубликовав видео возвращения украинцев на родную землю.

Украинский омбудсмен отметил, что во время этого обмена удалось вернуть домой 18 защитников, которых россияне осудили на длительные сроки заключения.

Реклама

Подавляющее большинство освобожденных — рядовой состав. Также из плена освобождены 16 офицеров.

Самому старшему освобожденному воину — 63 года, самому молодому — 23 года.

«Это разные поколения и разные судьбы, но единые ценности», — отметил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман также отметил, что из российского плена вернулся украинский военный, которому вчера, 4 февраля, исполнилось 28 лет.

Реклама

«В целом освобождении имеют сложное психологическое состояние, но они все невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически малый вес тела», — сообщил Лубинец.

По его словам, работники Офиса омбудсмена, которые находятся на месте обмена, фиксируют, в каком состоянии возвращаются украинцы из российского плена.

«Наша команда мониторит соблюдение норм Женевских конвенций, сопровождает процесс возвращения и информирует освобожденных об их правах», — добавил Лубинец.

Секретарь СНБО Рустем Умеров опубликовал видео первых минут прибытия украинских пленных на родную землю.

Реклама

На опубликованных кадрах видно кареты скорой помощи, которые перевозят тяжелораненых украинских бойцов на украинскую территорию.

Кроме того появилось видео, на котором во время возвращения домой украинские защитники поют гимн.

Напомним, предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся еще 2 октября. Тогда домой вернулись 185 украинских военных и 20 гражданских.

Во время переговоров в Абу-Даби с участием представителей Российской Федерации, Украины и Соединенных Штатов Америки была достигнута договоренность о новом обмене.