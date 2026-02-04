Росіяни потрапляють у смертельні пастки у дельті Дніпра: у командуванні окупантів хаос

Війна / © Колаж ТСН

Окупаційні війська Росії у дельті Дніпра зазнають втрат через підриви на власних мінних загородженнях, які вони хаотично встановлюють під час річкових операцій.

Про це повідомили агенти руху спротиву «АТЕШ» у Telegram.

За їхньою інформацією, російські підрозділи активно та безсистемно використовують безекіпажні катери типу «Сіріус-82» у дельті Дніпра. Основним завданням цих плавзасобів є дистанційне мінування річкових шляхів якорними мінами, а також спроби атакувати українські човни та інші плавзасоби. Водночас на практиці такі дії дедалі частіше призводять до самопідривів самих окупантів.

Агенти зазначають, що російські військові регулярно заходять у райони, які були заміновані ними ж раніше, не маючи чіткої інформації про розташування мінних полів. Унаслідок цього підрозділи, залучені до річкових операцій, зазнають втрат від власного озброєння.

Повідомляється, що від початку 2026 року учасники руху «АТЕШ» зафіксували кілька випадків підривів у російських підрозділах, які виконували завдання в акваторії дельти Дніпра. За їхніми даними, дистанційне мінування здійснюється без належної координації між підрозділами, без актуальних карт мінних загороджень і без системного обліку встановлених мін.

У русі спротиву наголошують, що спроби російського командування компенсувати провали на воді так званими «технологічними рішеннями» лише підкреслюють загальний безлад в управлінні військами. Через відсутність належного контролю та планування дельта Дніпра поступово перетворюється для окупаційних сил на смертельно небезпечну зону.

За оцінкою агентів «АТЕШ», головну загрозу для російських військових у цьому районі становлять не лише Сили оборони України, а й власне некомпетентне командування, яке створює умови, за яких окупанти масово підриваються на власних мінних загородженнях.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Запорізькому напрямку російські командири відправляють штурмові групи на позиції своїх же підрозділів.