Країна-сусідка пригрозила Україні відключенням електрики: деталі

Сусідня Словаччина пригрозила припиненням експорту електроенергії до України, якщо Київ до 23 лютого не забезпечить відновлення транзиту російської нафти до країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

«Якщо у понеділок український президент не відновить постачання нафти до Словаччини, того ж дня доручу словацьким компаніям зупинити постачання електроенергії до України», — наголосив словацький прем’єр.

Фіцо заявив про «мирний підхід» Братислави та звинуватив Київ в «ворожому» ставлення до Словаччини. Мовляв, президент Володимир Зеленський ігнорує мирні ініціативи.

«Якщо Зеленський думає, що шантаж Словаччини нафти наблизить Україну до ЄС, то він жорстоко помиляється», — заявив Роберт Фіцо.

Пошкодження «Дружби»

Під час атаки РФ на обʼєкт інфраструктури нафтопроводу «Дружба» у Бродах Львівської області 27 січня було пошкоджено ділянку магістралі газопроводу, яким транспортується російська нафта до країн ЄС. Транзит палива до Угорщини та Словаччини було припинено. Водночас ЄС тисне на Україну відновити транзит російської нафти через «Дружбу».

Міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто поставив Україні ультиматум. З його слів, країна не буде експортувати до України дизельне пальне, доки не відновиться транспортування нафти магістральним нафтопроводом «Дружба».

За даними Bloomberg, Словаччина знайшла заміну російській нафті. Словацька нафтопереробна компанія Slovnaft, яка на 100% залежала від російської нафти, замовила сім танкерів із Саудівської Аравії, Норвегії, Казахстану та Лівії.