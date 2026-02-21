ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
240
Час на прочитання
1 хв

Атака дронів на Сумщині: уражено автомобіль, ймовірно, є загиблі

Поранена 56-річна пасажирка, вона госпіталізована; за попередньою інформацією, в автомобілі перебували ще двоє людей. Наразі є підстави вважати, що вони загинули.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Дрони

Дрони

Під прицільними атаками Росії у суботу, 21 лютого, на жаль, опинився Шосткинський район Сумської області. Ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді. Ймовірно двоє людей загинули.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

«Поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу», — зазначив він.

За попередньою інформацією, в автомобілі перебували ще двоє людей.

«Наразі є підстави вважати, що вони загинули. Дані уточнюються. Співчуваю рідним і близьким», — Григоров.

Нагадаємо, окупаційні війська активізували бойові дії на прикордонні Сумської області та Харківської, де раніше спостерігалося відносне затишшя. Мета противника — максимально розтягнути лінію фронту, посилюючи натиск на ЗСУ як через створення нових точок напруженості, так і завдяки нарощуванню сил на вже зайнятих ділянках.

Дата публікації
Кількість переглядів
240
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie