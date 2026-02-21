Атака дронів на Сумщині: уражено автомобіль, ймовірно, є загиблі

Дрони

Реклама

Під прицільними атаками Росії у суботу, 21 лютого, на жаль, опинився Шосткинський район Сумської області. Ворог влучив безпілотником у цивільний автомобіль у Шосткинській громаді. Ймовірно двоє людей загинули.

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров у Telegram.

«Поранена 56-річна пасажирка. Вона госпіталізована, медики надають необхідну допомогу», — зазначив він.

Реклама

За попередньою інформацією, в автомобілі перебували ще двоє людей.

«Наразі є підстави вважати, що вони загинули. Дані уточнюються. Співчуваю рідним і близьким», — Григоров.

Нагадаємо, окупаційні війська активізували бойові дії на прикордонні Сумської області та Харківської, де раніше спостерігалося відносне затишшя. Мета противника — максимально розтягнути лінію фронту, посилюючи натиск на ЗСУ як через створення нових точок напруженості, так і завдяки нарощуванню сил на вже зайнятих ділянках.